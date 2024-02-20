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Кордон ЄС не має бути заручником політичних інтересів: МЗС звернулося до польської влади

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кордон ЄС не має бути заручником політичних інтересів: МЗС звернулося до польської влади
МЗС закликає польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій
фото: Олег Ніколенко/Facebook

Олег Ніколенко: протестувальники жодним чином не згадують загрози, пов’язані із імпортом зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з Росії та інших країн»

Міністерство закордонних справ України закликало польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій з блокування кордону та заявило, що дії польських протестувальників підважують українську економіку. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Блокування польсько-українського кордону, якими би гаслами воно не супроводжувалося, не має виправдання. Наземні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії. Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії», – наголосив він.

За словами Ніколенка, кордон Польщі та України – це і кордон ЄС, тому він не має бути заручником будь-яких політичних інтересів. «Вважаємо також неприйнятним агресивне ставлення зі сторони протестувальників до українців та українських вантажів, які перетинають польсько-український кордон. Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції. Її мета – провокування подальшого загострення двосторонніх відносин.

Натомість протестувальники жодним чином не згадують загрози, пов’язані із імпортом зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з Росії та інших країн», – зазначив речник МЗС.

МЗС закликає польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів задля припинення антиукраїнської риторики, яка базується на безпідставних аргументах.

«В умовах зовнішнього випробовування надзвичайно важливо зберегти той рівень солідарності, який побудували Україна та Польща за останні роки. Українці та поляки повинні стати на захист добросусідських взаємин, дати відсіч будь-яким спробам підірвати взаємну довіру та поставити під удар безпеку наших держав», – підсумував Ніколенко. 

Нагадаємо, цього тижня, 20 лютого, польські фермери мають намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів

Як повідомлялося, українські перевізники почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів.

Теги: кордон фермер Польща

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