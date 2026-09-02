Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина готова допомогти Німеччині протидіяти гібридним атакам РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина готова допомогти Німеччині протидіяти гібридним атакам РФ
Будапешт «глибоко занепокоєний» зростанням кількості та інтенсивності російських гібридних дій
фото: Bild

Будапешт відреагував на звинувачення Берліна у причетності Москви до інциденту з дроном в аеропорту Лейпциг/Галле

Угорщина висловила солідарність із Німеччиною та заявила про готовність підтримати Берлін у протидії російським гібридним загрозам. Про це заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, повідомляє «Главком».

За її словами, Будапешт «глибоко занепокоєний» зростанням кількості та інтенсивності російських гібридних дій на території Європи.

«Недавні інциденти в Німеччині свідчать про дедалі небезпечнішу та безрозсудну модель поведінки, яка становить серйозну загрозу для європейської безпеки та стійкості», – заявила угорська міністерка.

Орбан також наголосила на повній солідарності Угорщини з Німеччиною. За її словами, країна готова підтримати партнера у протидії гібридним загрозам. «З огляду на ці виклики зміцнення стійкості, єдності та колективної готовності Європейського Союзу та НАТО є важливішим, ніж будь-коли», – додала вона.

Заява угорської сторони пролунала після того, як Німеччина офіційно поклала на Росію відповідальність за спробу атаки в аеропорту Лейпциг/Галле. Йдеться про інцидент, який стався 4 серпня.

Поблизу українського вантажного літака в охоронюваній зоні аеропорту виявили безпілотник із вибухівкою. Німецькі слідчі вважають, що він міг бути призначений для атаки на літак. Згодом поблизу аеропорту знайшли ще два безпілотники та сліди вибухової речовини. 1 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що сукупність результатів поліцейського розслідування, характер злочину та дані розвідки свідчать про відповідальність Росії за спробу атаки.

Берлін розглядає цей інцидент як частину ширшої кампанії російських гібридних операцій у Європі. Німецька влада також оголосила про низку заходів у відповідь, зокрема закриття російського консульства в Бонні та російського культурного центру в Берліні, а також намір домагатися подальших санкцій проти Москви. На тлі цих подій Угорщина заявила про необхідність посилювати стійкість і спільну готовність країн ЄС та НАТО до протидії гібридним загрозам.

Читайте також:

Теги: Угорщина Німеччина гібридна війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Західні аналітики розходяться в оцінках темпів російського наступу, хоча загалом визнають його поступовий характер
Військові розповіли, як ЗСУ готуються до оборони міст-фортець Донбасу
30 серпня, 22:01
Пожежа у Брянську
Російський Брянськ атакували безпілотники
30 серпня, 00:22
Буданов наголосив, що Україна працює над протидією такій тактиці
Буданов пояснив, чому Росія почала активно атакувати Київ саме зараз
28 серпня, 15:00
Інформація про наслідки атаки уточнюється
Масована атака на Україну: балістика та дрони вдарили по кількох областях
27 серпня, 03:19
Спочатку хвороба може нагадувати звичайну інфекцію, що може ускладнювати своєчасне розпізнавання захворювання
В аеропорту Німеччини зафіксовано спалах смертельної хвороби: є загиблий
26 серпня, 17:34
Буданов не виключив, що після виборів до Державної думи Росія може вдатися до нової хвилі мобілізації
Буданов зробив заяву про перемовини з Росією
23 серпня, 17:59
Як Україна може відповісти Росії на подвійну блокаду Чорного моря
Росія заблокувала українські порти: якою може бути відповідь
10 серпня, 12:02
Дрони знищили ТЦ на Донеччині, Суми під КАБами: головне за ніч 10 серпня
Дрони знищили ТЦ на Донеччині, Суми під КАБами: головне за ніч 10 серпня
10 серпня, 05:50
Знищення складів Wildberries може боляче вдарити по економіці Росії
Wildberries може збанкрутувати до кінця року через удари – військовий експерт
5 серпня, 11:30

Політика

Угорщина готова допомогти Німеччині протидіяти гібридним атакам РФ
Угорщина готова допомогти Німеччині протидіяти гібридним атакам РФ
У Німеччині прогримів вибух після погроз Росії через закриття консульства
У Німеччині прогримів вибух після погроз Росії через закриття консульства
Москва пригрозила Німеччині після закриття російського генконсульства
Москва пригрозила Німеччині після закриття російського генконсульства
Путін назвав головний виклик для російської армії
Путін назвав головний виклик для російської армії
Каллас анонсувала участь України в робочій групі високого рівня ЄС
Каллас анонсувала участь України в робочій групі високого рівня ЄС
The Economist: Росія знайшла спосіб здешевити реактивні дрони
The Economist: Росія знайшла спосіб здешевити реактивні дрони

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
100K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
80K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
74K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському

Новини

Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)
Вчора, 15:02
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Вчора, 14:29
Посилки до €150 залишаються без мита: Рада провалила голосування
Вчора, 13:41
Глава дипломатії ЄС закликала передати Україні ракети, термін придатності яких спливає
Вчора, 13:35
Путін передумав зустрічатися з главою ЦРУ після розмов зі спецслужбами – ЗМІ
Вчора, 12:59
У Білорусі повторюється ситуація, яку фіксували перед вторгненням Росії у 2022 році
Вчора, 10:23

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua