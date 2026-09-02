Угорщина готова допомогти Німеччині протидіяти гібридним атакам РФ

Будапешт відреагував на звинувачення Берліна у причетності Москви до інциденту з дроном в аеропорту Лейпциг/Галле

Угорщина висловила солідарність із Німеччиною та заявила про готовність підтримати Берлін у протидії російським гібридним загрозам. Про це заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, повідомляє «Главком».

За її словами, Будапешт «глибоко занепокоєний» зростанням кількості та інтенсивності російських гібридних дій на території Європи.

«Недавні інциденти в Німеччині свідчать про дедалі небезпечнішу та безрозсудну модель поведінки, яка становить серйозну загрозу для європейської безпеки та стійкості», – заявила угорська міністерка.

Орбан також наголосила на повній солідарності Угорщини з Німеччиною. За її словами, країна готова підтримати партнера у протидії гібридним загрозам. «З огляду на ці виклики зміцнення стійкості, єдності та колективної готовності Європейського Союзу та НАТО є важливішим, ніж будь-коли», – додала вона.

Заява угорської сторони пролунала після того, як Німеччина офіційно поклала на Росію відповідальність за спробу атаки в аеропорту Лейпциг/Галле. Йдеться про інцидент, який стався 4 серпня.

Поблизу українського вантажного літака в охоронюваній зоні аеропорту виявили безпілотник із вибухівкою. Німецькі слідчі вважають, що він міг бути призначений для атаки на літак. Згодом поблизу аеропорту знайшли ще два безпілотники та сліди вибухової речовини. 1 вересня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що сукупність результатів поліцейського розслідування, характер злочину та дані розвідки свідчать про відповідальність Росії за спробу атаки.

Берлін розглядає цей інцидент як частину ширшої кампанії російських гібридних операцій у Європі. Німецька влада також оголосила про низку заходів у відповідь, зокрема закриття російського консульства в Бонні та російського культурного центру в Берліні, а також намір домагатися подальших санкцій проти Москви. На тлі цих подій Угорщина заявила про необхідність посилювати стійкість і спільну готовність країн ЄС та НАТО до протидії гібридним загрозам.