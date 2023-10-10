Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Новий пакет містить засоби протиповітряної оборони, зокрема додаткову систему Patriot та IRIS-T

Міністерство оборони Німеччини оголосило про «зимовий пакет» військової допомоги Україні на загальну суму близько 1 млрд євро. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Новий пакет німецької допомоги передусім містить засоби протиповітряної оборони, зокрема додаткову систему Patriot та IRIS-T, про які раніше повідомлялось. Термін їхнього відправлення в Україну не уточнюється.

Також до пакета увійдуть ще 10 танків Leopard 1A5, три додаткові зенітні самохідні установки Gepard, двадцять медеваків і 15 броньованих автомобілів, які будуть в Україні «в наступні кілька тижнів».

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«Цим новим «зимовим пакетом» ми ще більше посилюємо оперативну готовність Збройних Сил України в прийдешні місяці», – прокоментував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

У міноборони ФРН також уточнюють, що протягом жовтня Україна отримає раніше обіцяні системи ППО – третю IRIS-T SLM (середньої дальності) та другу IRIS-T SLS (малої дальності).

Раніше повідомлялося, що німецький концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на артснаряди для України.