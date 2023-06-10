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Шольц зателефонує до Путіна: про що говоритимуть

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Шольц зателефонує до Путіна: про що говоритимуть
Конкретних термінів дзвінка канцлер не назвав
фото з відкритих джерел

Під час переговорів Шольц закликатиме диктатора РФ вивести свої війська з території України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір вже найближчим часом поспілкуватися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він заявив на з'їзді Німецької протестантської церкви в Нюрнберзі, пише Sky News.

За словами Шольца, раніше він вже говорив з очільником Кремля Путіним. Втім, «планує зробити це знову найближчим часом».

Канцлер каже, що під час переговорів закликатиме диктатора РФ вивести свої війська з території України.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц має намір відновити свої контакти із російським президентом-диктатором Володимиром Путіним. Втім, станеться це «в належний час», коли для такої розмови з'являться умови.

Політик висловив думку, що з диктатором можна буде поновити контакти навіть після нинішнього фактично повного припинення відносин через повномасштабне вторгнення Росії до України.

Крім того, Кремль відреагував на слова Шольца. Зокрема, на запитання, чи готовий Путін спілкуватися із Шольцом речник російського диктатора Дмитро Пєсков відповів: «президент відкритий для діалогу з метою захисту інтересів Росії».

До слова, німецький канцлер Олаф Шольц назвав підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупантами «новим виміром» війни Росії проти України.

За словами канцлера, руйнація української ГЕС «відповідає тому, як Путін «веде цю війну». Шольц наголосив, що Берлін спостерігає за ситуацією «з увагою та занепокоєнням».

Теги: путін Олаф Шольц війна

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