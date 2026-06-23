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«Це виснажливо». Ольга Фреймут поскаржилася на складнощі життя у Лондоні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ольга Фреймут поділилася подробицями свого життя за кордоном
фото: Іnstagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут розповіла про реалії свого життя у Лондоні

Українська ведуча Ольга Фреймут, яка мешкає у Великій Британії, поскаржилася на складнощі життя за кордоном. Зірка розповіла в інтерв’ю URC Radio, як змінилося її життя після переїзду, пише «Главком».

Ольга Фреймут зізналася, що у Лондоні її життя значно відрізняється від повсякдення в Україні. Ведуча зізналася, що життя в еміграції її виснажує. «Я за контроль. Якщо я зараз розслаблюся, то все буде погано. На мені лежить дуже багато справ. Я дівчина в еміграції. Мені потрібно дбати про життя в новій країні. Це виснажливо», – розповіла зірка.

До переїзду Ольга Фреймут покладалася на помічників, які допомагали й у домашніх справах. Однак тепер прибирання, приготування їжі та інші побутові справи лягли на плечі Фреймут. Тож вона змушена працювати та водночас «варити борщ». «До війни моє життя було Dolce Vita. Купа помічників. Я не думала про побут. Тепер я можу проводити нараду у видавництві, варити борщ і при цьому ще підлогу мити, одну ногу за одною», – пояснила вона.

Ольга Фреймут пояснила, чому не користується послугами клінінгу. За словами телеведучої, їй соромно запрошувати прибиральницю у свої апартаменти в Лондоні. «І справа не в тому, що мені шкода грошей на прибиральницю. Мені не шкода. Просто соромно викликати прибиральницю в такі невеликі апартаменти», – зізналася українка. 

Однак попри складнощі Ольга Фреймут любить Лондон. Телеведуча переїхала до Великої Британії на початку повномасштабного вторгнення. 

Нагадаємо, у ніч на 24 травня під час російського масованого обстрілу столиці постраждало житло української телеведучої Ольги Фреймут. Зірка показала наслідки атаки.Ольга Фреймут мешкає з родиною у Великій Британії та саме напередодні обстрілу столиці повернулася до Києва. Ведуча з дітьми провела ніч в укритті. Фреймут показала фото своїх дітей, які сплять у машині.

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Теги: Велика Британія Ольга Фреймут еміграція Лондон телеведуча

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