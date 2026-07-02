Зеленський утворив нову військову адміністрацію на Миколаївщині

Зеленський видав указ про створення нової військової адміністрації на Миколаївщині

Начальником Південноукраїнської міської військової адміністрації став Іван Кухта

Президент Володимир Зеленський утворив Південноукраїнську міську військову адміністрацію Вознесенського району Миколаївської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідний указ глави держави №573.

Зеленський доручив Генеральному штабу ЗСУ та Миколаївській обласній державній адміністрації здійснити необхідні заходи, пов’язані з утворенням нової військової адміністрації.

Глава держави призначив начальником Південноукраїнської міської військової адміністрації Івана Кухту.

Перед тим президент звільнив Кухту з посади начальника Снігурівської міської військової адміністрації Баштанського району Миколаївської області.

Нагадаємо, наприкінці червня Зеленський видав указ про утворення Воздвижівської сільської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області.