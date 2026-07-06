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Росія отримала доступ до пошти урядовців Британії – Telegraph

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія отримала доступ до пошти урядовців Британії – Telegraph
Зламані дані, зокрема листування та паролі, хакери вже продають на форумах у даркнеті за $60 тисяч
фото ілюстративне

Серед постраждалих – співробітники британських посольств у Таїланді та на Маврикії

Пов'язані з Росією хакери отримали доступ до електронних скриньок урядовців Великої Британії та співробітників Міністерства закордонних справ. Про це пише «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Викрадені дані продають у даркнеті

За даними видання, зловмисники вже виставили частину викрадених даних – електронні листи та паролі – на продаж на форумах у даркнеті за $60 тисяч. Серед постраждалих – ІТ-співробітники британських посольств у Таїланді та на Маврикії, а також посадовці місцевих органів влади.

Загроза для медицини та енергетики

Експерт із кібербезпеки доктор Саїф Абед вважає, що злам даних загрожує роботі медичної системи країни, постачальникам ліків та енергокомпаніям.

«Організації NHS, аптеки, лабораторії та їхні постачальники сильно залежать від продуктів, які постраждали від FortiBleed. Це саме той тип зламу, що стає першим кроком для запуску катастрофічних атак», – зазначив він.

Національний центр кібербезпеки Британії вже видав термінове попередження про атаку та наказав негайно ізолювати всі зламані пристрої.

Прямих доказів причетності Росії поки немає

Telegraph нагадує, що в червні 2024 року пов'язані з Росією хакери вже зламували ІТ-систему медичної компанії Synnovis – тоді лікарні були змушені скасувати понад тисячу операцій і дві тисячі прийомів.

Прямих доказів участі Росії в нинішній кібератаці наразі немає, однак, за даними видання, код для зламу, з яким ознайомився Telegraph, було написано російською мовою.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що російські хакери зламали британського оборонного підрядника Dodd Group і викрали сотні документів щонайменше з восьми об'єктів Королівських ВПС Британії.

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Теги: дипломатія посол Велика Британія хакер

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