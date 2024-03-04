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Орбан їде на зустріч до Трампа

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Орбан їде на зустріч до Трампа
Попередньо відомо, що зустріч політиків відбудеться 8 березня
фото: Reuters

Орбан підтримав пропозицію Трампа повернутися на посаду президента США цього року

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з колишнім президентом США Дональдом Трампом 8 березня у Флориді. Про це повідомив керівник пресслужби Орбана, передає Reuters. 

Минулого місяця Орбан підтримав пропозицію Трампа повернутися на посаду президента США цього року. «Ми сподіваємося, що нинішній президент піде, а президент Трамп повернеться, і в нього будуть вільні руки, щоб встановити мир», – заявив Орбан 23 лютого.

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що наступні президентські вибори в США цього року і голосування до Європейського парламенту в червні матимуть вирішальне значення, оскільки консерватори в Європі та США повинні боротися разом, щоб «відвоювати» інститути у Вашингтоні та Брюсселі у лібералів, які, за словами Орбана, загрожують західній цивілізації.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан покладає надії на повернення у крісло президента США Дональда Трампа. Нібито це є «єдиним серйозним шансом» для припинення війни РФ в Україні. Таку думку очільник угорського уряду висловив на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині.

Також Bloomberg повідомило, що експрезидент США Дональд Трамп планує наступного тижня прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді.

Теги: Дональд Трамп Віктор Орбан

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