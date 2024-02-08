ЄС розпочав оцінку наслідків ймовірної перемоги Трампа

Трамп заявляв, що планує вивести США з НАТО, а ЄС не повинен отримувати підтримку у війні

Європейські посадовці хвилюються через те, що висловлювання експрезидента США стають все більш агресивними

Головними кандидатами на посаду президента Сполучених Штатів наразі є Дональд Трамп та Джо Байден. При цьому ЄС серйозну увагу привертає до можливої перемоги Трампа, пише Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання повідомило, що Європейська комісія розпочала оцінку наслідків президентських виборів у США (вони повинні відбутися у листопаді 2024-го року). За словами європейського посадовця, Дональд Трамп стає все більш агресивним у своїх висловлюваннях, тому через його президентство може виникнути чимало проблеми. Зокрема, це стосується і торгівлі через Атлантичний океан.

В Євросоюзі також згадують слова американського експрезидента про те, що він планує вивести Сполучені Штати з НАТО, а також, що Європа не повинна отримувати підтримку у війні. ЄС також хвилюються і стосовно можливої допомоги для України, адже під час президентства Трампа вона може не тільки суттєво зменшитися, а й взагалі припинитися.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у Німеччини виникає побоювання стосовно можливого повернення до влади в США експрезидента Дональда Трампа, а також припинення американської допомоги Україні. Як вважають у Берліні, це може наблизити війну до німецької території.

До слова, президент України Володимир Зеленський сподівається, що в разі зміни влади у США після президентських виборів курс Вашингтона стосовно нашої країни не зміниться.

Як раніше повідомлялося, президент США Джо Байден відомий своєю емоційністю за закритими дверима. Однак його справжні думки мало не вислизнули на публіку під час його виступу в Веллі-Фордж минулого місяця з нагоди третьої річниці заколоту 6 січня. Жвавий і розлючений, Байден висміяв Дональда Трампа та його послідовників за те, що вони радіють політичному насильству.