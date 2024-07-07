Орбан розповів, що йому сказав Путін про перемир'я заради переговорів

Орбан вважає себе «єдиним західним лідером, який може одночасно говорити і з Києвом, і з Москвою

Орбан запитав Путіна, як він ставиться до ідеї припинення вогню перед тим, як почнуться ґрунтовні перемовини про мир

Угорський прем'єр Віктор Орбан розповів, що російський диктатор Володимир Путін не висловив зацікавленості у припиненні вогню для того, щоби створити передумови для більш ґрунтовних перемовин про мир. Про це він сказав в інтерв’ю Роджеру Кьоппелю – головному редактору тижневика Die Weltwoche, відомого проросійською позицією.

За словами Орбана, Путін заявив йому, що справжні перемовини неможливі без залучення обох сторін, і «те що вони роблять без них, не має ніякого значення, що логічно» – вочевидь, маючи на увазі Глобальний саміт миру.

Також очільник Кремля сказав Орбану, що Росія вже відреагувала на перші пропозиції України ще навесні 2022 року, і що відтоді позиція Москви не змінилася і Росія готова вести перемовини на тих самих умовах.

Орбан також запитав Путіна, як він ставиться до ідеї припинення вогню перед тим, як почнуться ґрунтовні перемовини про мир.

«Він сказав, що не має позитивних очікувань з цього приводу. Зеленський казав, що не має позитивних очікувань, тому що росіяни використали б це проти України, а Путін – що українці використали б цю паузу проти Росії. А я сказав: «Давайте подумаємо, я розумію ваші аргументи», – розповів прем’єр Угорщини.

Він заявив, що вважає себе «єдиним західним лідером, який може одночасно говорити і з Києвом, і з Москвою, бо всі інші «створили ситуацію, коли вони не мають можливості прямо контактувати з двома основними гравцями», зокрема росіянами, і що він веде ці перемовини, бо шукає «найшвидший і найкоротший шлях для припинення війни».

Також Орбан у цьому інтерв'ю розповів, як до останнього приховував від західних союзників ідею поїздки до Москви, та пообіцяв більше «несподіваних зустрічей».

Нагадаємо, 5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час конференції з Путіним Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ війни є дуже далекими.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує наступного тижня здійснити ще кілька «несподіваних» візитів. Про це він розповів кореспонденту Die Weltwoche у літаку дорогою з Москви після зустрічі з праваителем РФ Володимиром Путіним. При цьому Орбан не став деталізувати свої плани.