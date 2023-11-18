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Орбан переобраний головою партії влади Угорщини

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Орбан переобраний головою партії влади Угорщини
Віктор Орбан був єдиним кандидатом на посаду голови партії
фото з відкритих джерел

Результат голосування був відомий заздалегідь

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 18 листопада був переобраний головою правлячої в Угорщині партії «Фідес» під час 30-го з'їзду партії. Про це повідомляє угорське видання Nepszava.

Як повідомляється, результат голосування був відомий заздалегідь, адже Орбан був єдиним кандидатом на посаду голови партії. Він отримав 1190 голосів.

Жодних несподіванок не сталось і під час обрання віцеголів партії влади Угорщини: делегати проголосували за чотирьох чинних заступників Орбана.

Орбан заявив про важливість захисту національних інтересів і застеріг від потенційних загроз, таких як зростання міграції, суспільні заворушення та ідеологічний вплив на освіту.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини обіймав посаду очільника партії «Фідес» з 1993 по 2000 роки, та з 2003 року.

Нагадаємо, Орбан відзначився черговою скандальною заявою про Україну та ЄС. Він заявив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього не готова.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт має намір блокувати виділення додаткових грошей Україні з бюджету Євросоюзу, поки не побачить виразного обґрунтування цього заходу, а не просто пропозицію «дати більше грошей».

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Теги: Угорщина Віктор Орбан прем’єр-міністр

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