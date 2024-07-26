Падіння дрона у Румунії: МЗС країни викликало керівника російської дипмісії

У Румуні\ були виявлені уламки російського БПЛА поблизу кордону з Україною

Уламки російського дрона впали на румунську територію під час ударів безпілотниками по Українських портах

Тимчасового повіреного у справах посольства Росії в Бухаресті викликали до румунського Міністерства закордонних справ через падіння уламків російського дрона на території Румунії. Про це пише Reuters.

Тимчасового повіреного у справах РФ у Румунії, радника-посланника посольства РФ Олену Копніну було викликано в румунське МЗС. Причиною стали знайдені напередодні у місцевому повіті Тулча уламки БПЛА. За даними румунського МЗС, дипломату було висловлено рішучий протест через інцидент.

Також відомство засудило «неодноразові напади на українську громадянську інфраструктуру», зажадавши їхнього припинення.

У посольстві РФ підтвердили факт виклику російського дипломата до МЗС Румунії, не навівши подробиць зустрічі.

Як повідомлялося, у ніч на 25 липня міноборони Румунії знову піднімали в повітря винищувачі F-18 для моніторингу ситуації під час атаки РФ на Україну. Були виявлені уламки російського БПЛА поблизу кордону з Україною.

Також уночі російські загарбники атакували Одеську область ударними дронами «Шахед». У прикордонні Румунії в цей час оголошувалася повітряна тривога.