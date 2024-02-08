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Парламент Грузії схвалив нового прем’єра

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Парламент Грузії схвалив нового прем’єра
Затвердити кандидатуру Кобахідзе на посаду глави уряду має президентка Грузії
фото з відкритих джерел

За призначення Кобахідзе прем’єром і затвердження його уряду проголосували 84 депутати

Парламент Грузії 8 лютого очікувано виніс вотум довіри новому уряду на чолі з новим прем’єр-міністром, колишнім головою партії влади «Грузинська мрія» Іраклієм Кобахідзе, та схвалив його програму «Для будівництва європейської держави». Про це пише «Новости-Грузия».

За призначення Кобахідзе прем’єром і затвердження його уряду проголосували 84 депутати, проти – десять. У новому складі уряду Грузії тільки одна зміна: на посаді міністра оборони Джуаншера Бурчуладзе змінив віце-спікер парламенту Іраклій Чиковані.

Сьогоднішнє засідання грузинського парламенту тривало майже 11 годин і супроводжувалося дебатами, які час від часу переростали у сварки членів парламентської більшості, яку представляє «Грузинська мрія», та опозиції.

Критика з боку опозиції стосувалась реформ, необхідних для подолання економічних викликів, вступу Грузії до ЄС, питань деокупації країни, подолання бідності, відтоку населення та багатьох інших болючих тем.

Тепер постанову парламенту про затвердження кандидатури Кобахідзе на посаду глави уряду ще має підписати президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Нагадаємо, кандидат у прем’єр-міністри Грузії Іраклій Кобахідзе різко прокоментував реакцію посольства України на перехоплення грузинськими спецслужбами вибухівки, яку українці нібито перевозили для терактів у Росії.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі підтвердив, що він залишає свою посаду та йде у відставку.

Теги: Грузія прем’єр-міністр Саломе Зурабішвілі

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