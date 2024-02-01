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Politico розповіло, хто змусив Орбана змінити рішення щодо допомоги Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Politico розповіло, хто змусив Орбана змінити рішення щодо допомоги Україні
Як повідомляє Politico, Макрон та Мелоні провели колосальну роботу, аби відмовити Орбана від блокування 50 млрд євро для України
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Італії налагодила контакти з оточенням Орбана, а президент Франції активно спілкувався з ним в останні тижні

Італійський прем'єр-міністр Джорджія Мелоні та президент Франції Емманюель Макрон протягом останніх тижнів готували ґрунт, аби переконати Віктора Орбана не блокувати 50 млрд євро фінансової допомоги Україні. Про це стало відомо Politico від джерел, знайомих із ходом переговорів.

За інформацією співрозмовника видання в оточенні Мелоні, вона ще кілька місяців тому – тобто до саміту ЄС у грудні – почала налагоджувати контакти з оточенням Орбана, а в середу, напередодні зустрічі 1 лютого, делегації допізна працювали для пошуку компромісу.

Цього тижня прем’єр Італії також говорила з прем’єром Угорщини телефоном, провела годинну зустріч у Брюсселі перед самітом і знову – вранці 1 лютого перед початком засідання Європейської ради.

«Вона кілька разів намагалася бути мостом, і складається враження, що цього разу це спрацювало», – сказав Politico один із дипломатів ЄС.

Свою роль у переконуванні Орбана зіграв і Макрон, який активно спілкувався з ним в останні тижні, а під час особистої зустрічі у січні попросив угорського прем’єра поділитися своїм баченням того, як краще інтегрувати східні країни ЄС.

«Він ніколи не хотів протистояти Орбану, а навпаки, хотів залучити його на свій бік. Це підхід, який сьогодні приносить свої плоди», – сказав Politico співрозмовник з оточення французького президента.

Ці дії дозволили голові Євроради Шарлю Мішелю дуже швидко оголосити про домовленість лідерів ЄС щодо 50 млрд євро для України – без фактичного детального обговорення всі присутні погодились із планом, який передбачав незначні поступки Угорщині.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу у четвер 1 лютого досягли угоди щодо створення плану виділення Україні 50 млрд євро після того, як Віктор Орбан зняв своє вето. Про це пише Euronews.

Рішення було прийнято напрочуд швидко на початку позачергового саміту в Брюсселі, де питання фінансової допомоги Києву стояло на першому місці порядку денного.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі відбулося спеціальне засідання Європейської Ради за участі голів держав та урядів країн-членів ЄС з метою домовитися про надання фінансової допомоги Україні.

Усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС. 

Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни. 

Як повідомило видання Bloomberg, лідери Євросоюзу висловили готовність прийняти жорсткі заходи проти Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро на саміті ЄС.

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Теги: Еммануель Макрон Італія президент Віктор Орбан прем’єр-міністр

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