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Парламент Литви проголосував за вихід із Конвенції про касетні боєприпаси

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Парламент Литви проголосував за вихід із Конвенції про касетні боєприпаси
Зазвичай касетні бомби завантажують у спеціальний відсік на борту винищувача
фото ілюстративне

Більшість членів Європейського Союзу підписали Конвенцію, але з тих країн, які межують із Росією або Україною, її підписала тільки Литва

Сьогодні, 18 липня, парламент Литви проголосував за вихід із Конвенції щодо касетних боєприпасів, яка забороняє виробництво, накопичення, використання і передачу цієї зброї. Про це повідомляє Reuters.

Уряд країни, що межує з Росією, заявив, що збереження членства із Конвенції щодо касетних боєприпасів  обмежує її оборону і робить стримування менш ефективним. На сайті литовського парламенту зазначено, що на підтримку пропозиції проголосували 103 депутати зі 141. «Конвенції важливі, коли їх дотримуються всі країни», – сказав міністр оборони Лаурінас Кащюнас перед голосуванням у парламенті.

«Проблема в тому, що Росія у своїй агресії проти України їх не дотримується. Було б помилкою для країни, яка готується до оборони, заявляти, які засоби вона не буде використовувати... Цим голосуванням ми робимо оборону Литви сильнішою», – додав він.

Касетні боєприпаси, які заборонені більш ніж у 100 країнах, зазвичай випускають велику кількість дрібних бомб, які можуть вбивати на великій території. Росія, Україна і Сполучені Штати не підписали Конвенції.

Більшість членів Європейського Союзу підписали Конвенцію, але з тих країн, які межують із Росією або Україною, її підписала тільки Литва.

Раніше повідомлялося, що президент Литви Гітанас Науседа підтримав вихід своєї країни з Міжнародної конвенції про заборону касетних боєприпасів. Міноборони Литви зареєструвало відповідний проєкт постанови 28 червня. Литовська влада вважає, що вихід країни з Конвенції необхідний у зв'язку зі зміною геополітичних обставин після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що 7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. Україна зобов'язалася використовувати їх, дотримуючись п'яти принципів.

Теги: Литва

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