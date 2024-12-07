Парламент Південної Кореї провалив голосування за імпічмент президента

Депутати «Сили народу» почали покидати залу пленарного засідання Національних зборів перед винесенням на таємне голосування законопроєкту про імпічмент Юн Сок Юля

Представники правлячої партії «Сила Народу» не брали участі в голосуванні, за винятком трьох депутатів

7 грудня парламент Південної Кореї не зміг схвалити імпічмент президента Юн Сок Йоля, який ввів рішення про введення воєнного стану в країні, через неявку депутатів правлячої партії. Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap News.

Зазначається, що законопроєкт про імпічмент був поданий на пленарне засідання Національної асамблеї. Однак представники правлячої партії «Сила Народу» не брали участі в голосуванні, за винятком трьох депутатів: конгресмена Ан Чхоль Су, Кім Є Джі таКім Сан Ука.

Депутати «Сили народу» почали покидати залу пленарного засідання Національних зборів перед винесенням на таємне голосування законопроєкту про імпічмент Юн Сок Юля. У результаті лише 195 із 300 зареєстрованих депутатів взяли участь у голосуванні. Для ухвалення документа потрібно було 200 голосів.

Демократична партія Кореї заявила, що 11 грудня знову проведе спеціальну сесію Національних зборів, щоб повторно розглянути законопроєкт про імпічмент.

«Ми будемо наполягати на (законопроєкті про імпічмент – «Главком») неодноразово, доки він не буде зроблений. У цьому процесі ми побачимо, наскільки антинародною та антидержавною є партія «Сили народу», і як буде викрито лідера повстання у злочинній діяльності», – сказав на пресконференції конгресмен Лі Чже Мен.

Перед голосуванням законопроєкту про імпічмент сотні тисяч людей зібралися перед Національною асамблеєю, закликаючи президента Юн Сок Йоля піти у відставку.

На мітинг вийшли також й представники, які виступають проти імпічменту президента Юна.

фото з відкритих джерел

За неофіційними оцінками поліції, на акцію протесту зібралося 149 тис. осіб. За даними організаторів, включно з Корейською конфедерацією профспілок (KCTU), у мітингу взяти участь 1 млн громадян.

Нагадаємо, ввечері 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану. Він звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавній діяльності. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення. Через шість годин воєнний стан було скасовано.

Відповідно до законодавства країни, президенту Юн Сок Йолю загрожує імпічмент. Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планує звинуватити президента у держзраді. Шість опозиційних партій Республіки Корея подали пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля.

До слова, поліція повідомила про початок розслідування у зв'язку з одержанням заяви від опозиційних депутатів, які звинуватили президента у спробі «заколоту» проти державного устрою.

Главу держави також звинувачують у державній зраді. Справа доручена групі з розслідування безпеки при Національному управлінні розслідувань південнокорейської поліцейської агенції після подання двох скарг. Одна скарга була ініційована опозиційною Партією відновлення Кореї, а інша – групою з 59 активістів. Натомість в адміністрації президента відкидають звинувачення і наголошують, що глава держави нібито діяв відповідно до закону.

7 грудня, у день голосування за імпічмент, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що «щиро шкодує», що схвилював суспільство оголошенням воєнного стану на початку тижня, та пообіцяв більше ніколи не вдаватися до такого кроку.