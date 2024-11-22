США планують переглядати ядерну доктрину – The New York Times

Декілька чиновників припустили, що пан Байден може повернути Україні ядерну зброю, яку було вилучено в неї після розпаду СРСР

США і Європа обговорюють гарантії безпеки для України

Деякі західні чиновники припускають можливість повернення Україні ядерної зброї як гарантії безпеки від майбутніх воєн, повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, інформує Інтерфакс-Україна.

Видання пише, що США і Європа обговорюють гарантії безпеки для України. Київ прагне отримати запрошення до НАТО, але це малоймовірно. «Американські та європейські чиновники обговорюють стримування як можливу гарантію безпеки для України, таку як накопичення звичайного арсеналу, достатнього для завдання карального удару в разі порушення Росією режиму припинення вогню», – йдеться в статті NYT на сайті.

«Декілька чиновників навіть припустили, що пан Байден може повернути Україні ядерну зброю, яку було вилучено в неї після розпаду Радянського Союзу. Це було б миттєвим і величезним стримувальним фактором. Але такий крок був би складним і мав би серйозні наслідки», – зазначає видання.

Водночас із заявою про необхідність коригування стратегії ядерного стримування і модернізації арсеналу для протидії загрозам з боку інших країн виступив заступник помічника міністра оборони США з питань ядерної політики Річард Джонсон.

«Ми стикаємося з кількома ядерними конкурентами, кількома державами, які розвивають, диверсифікують і модернізують свої ядерні арсенали, а також, на жаль, надають пріоритет ролі, яку ядерна зброя відіграє у своїх стратегіях національної безпеки», – сказав Джонсон, якого цитує пресслужба Міністерства оборони США на сайті.

Чиновник додав, що США, можливо, доведеться оновити Огляд ядерної політики 2022 року, щоб уникнути послаблення своїх стримувальних можливостей. Зокрема, це може стосуватися змін у доктрині, модернізації озброєнь і готовності ядерних сил з огляду на активність Китаю і Росії та відсутність нових угод про контроль над ядерними озброєннями.

Нагадаємо, 19 листопада, російський диктатор Володимир Путін підписав указ «Про затвердження основ державної політики Російської Федерації в області ядерного стримування». У документі йдеться, що стримування «потенційного противника від агресії проти Росії та її союзників» належить до числа найвищих державних пріоритетів.

Як заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен, за допомогою зміни ядерної доктрини російський диктатор Володимир Путін показує, що хоче продовжувати війну і знищити Україну.

До слова, новина про оновлення Путіним ядерної доктрини Росії сколихнула світові ринки, а основні індекси відреагували падінням.