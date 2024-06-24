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Російське МЗС викликало посла США після ракетного удару по Севастополю

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Російське МЗС викликало посла США після ракетного удару по Севастополю
МЗС Росії викликало посла США Лінн Трейсі і погрожувало помститися у зв'язку з ракетним ударом по Севастополю
фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

РФ заявила, що Сполучені Штати несуть відповідальність за ракетний удар по окупованому Росією Кримському півострову

Посла США Лінн Трейсі викликали в Міністерство закордонних справ Росії у зв’язку з ракетним ударом по Севастополю в окупованому Криму 23 червня. Про це повідомили у МЗС РФ.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що під час розмови 24 червня Трейсі «зробили демарш» і повідомили, що «подібні дії… безкарними не залишаться» і «заходи у відповідь обов’язково підуть». Якими будуть ці заходи, в російському відомстві не уточнили.

Росія заявила, що Сполучені Штати «несуть відповідальність за ракетний удар по окупованому Росією Кримському півострову». Зокрема, про це сказав речник російського диктатора Дмитро Пєсков, стверджуючи, що США допомагають українським військовим завдавати ударів із використанням американської техніки.

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, у кількох містах тимчасового окупованого Криму прогриміли гучні вибухи. Зокрема – у Севастополі. Так званий губернатор міста Михайло развожаєв поскаржився на атаку в Telegram.

Вибухи чули в районі Севастопольської та Козачої бухт, а також у Балаклаві та Інкермані. Повідомлялося, що російської ППО працювала в районі Євпаторії та Сак. Тим часом пропагандистські пабліки жаліються, що Крим буцімто атакували ракети Atacms, а в Севастополі спалахнула пожежа через нібито падіння уламків.

За останнім даними, які повідомляють росЗМІ, загальна кількість постраждалих під час удару ЗСУ по Севастополю склала 153 особи, четверо загинули.

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Теги: росія Севастополь посол МИД Дмитро Пєсков

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