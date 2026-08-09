Бездіяльність Заходу спровокувала нову небезпеку для НАТО – WP

Washington Post: кожен «заблукалий» дрон чи ракета, які лишаються без відповіді, лише підштовхують Кремль до ще ризикованіших дій

Президент Росії Володимир Путін уже випробовує оборонну готовність і рішучість Північноатлантичного альянсу, а Захід досі не дав на це чіткої відповіді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на редакційну колонку Washington Post.

Розвідка США фіксує загрозу

Американські спецслужби припускають, що в найближчі роки Путін може вдатися до прямого випробування альянсу – від кібератак до обмеженого сухопутного вторгнення. Але, як зазначає редколегія видання, фактично Кремль уже тестує оборону НАТО зараз, і Заходу давно час на це відреагувати.

Автори колонки нагадують, що з початку повномасштабної війни Росія регулярно погрожує ядерною зброєю, і ця тактика довго спрацьовувала: адміністрація Джо Байдена місяцями зволікала з передачею Києву HIMARS, побоюючись ескалації. Восени 2022 року, після перехоплення розмов російських командирів про можливе застосування тактичної ядерної зброї, американська розвідка оцінила ризик ядерної ескалації у 50%, що змусило Вашингтон обмежити типи озброєнь для України та приховати частину розвідданих про цілі.

Згодом наполегливість України змусила партнерів переглянути підхід: спершу з'явилися ракети ATACMS обмеженої дальності, потім – далекобійніші варіанти, а західна розвідка почала передавати Києву дані про цілі всередині Росії. Грибоподібних хмар після цього, як іронічно зауважує редакція, так і не з'явилося.

Дрони над Польщею та Німеччиною як тест

На переконання видання, Росія побоюється прямої ядерної ескалації з НАТО, але, схоже, не боїться самого альянсу як такого. Цьому передувала серія інцидентів – зірвані атаки на залізничні колії та рої безпілотників, які проникали в повітряний простір країн НАТО. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що саме так Росія перевіряє межі можливого та реакцію альянсу. Подібний інцидент з безпілотником стався і в Німеччині, де поруч з українським вантажним літаком у аеропорту Лейпциг/Галле виявили дрон із детонатором.

Федеральна поліція Німеччини підняла тривогу через дрон біля українського літака скриншот з відео

Право вибору для України

Правильною відповіддю на такі провокації редакція Washington Post називає послаблення обмежень для України. Під час нещодавнього візиту до Вашингтона Зеленський особисто попросив Трампа переконати Ілона Маска зняти заборону на використання Starlink для наведення ударів углиб Росії. На тлі дефіциту перехоплювачів для систем ППО Україні критично потрібна можливість вражати російські пускові установки ще до запуску балістичних ракет.

За інформацією видання, Трамп пообіцяв обговорити прохання з Маском, однак конкретної відповіді поки не дав. Раніше й сам мільярдер уже задовольняв прохання Києва – зокрема заблокував використання російськими військами супутників Starlink над територією України, і Білий дім не міг ігнорувати таке звернення з огляду на масштаби співпраці SpaceX з урядом США.

Автори колонки підсумовують: кожен «заблукалий» дрон чи ракета, які лишаються без відповіді, лише підштовхують Кремль до ще ризикованіших дій. Тому бездіяльність, на їхню думку, є значно небезпечнішим варіантом, ніж рішучі кроки.

Нагадаємо, про прохання Зеленського розширити доступ до Starlink стало відомо ще наприкінці липня – тоді The Atlantic першим повідомив про цю ініціативу української сторони.