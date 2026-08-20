Жумаділов достроково залишає посаду керівника Агенції оборонних закупівель

Очільник Агенції уже написав заяву та працюватиме на посаді до кінця серпня

Керівник Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт та залишає посаду. Про це він повідомив під час пресконференції у Києві, передає «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами Жумаділова, заяву про звільнення він написав сьогодні, 20 серпня. Водночас виконувати обов'язки керівника Агенції оборонних закупівель він продовжить до 31 серпня.

Жумаділов розповів, що за рік фінансовий ресурс Агенції оборонних закупівель на озброєння та військову техніку зріс майже втричі – із 633,3 млрд грн у 2025 році до 1,717 трлн грн у 2026-му. Водночас обсяг міжнародного фінансування збільшився у 16 разів завдяки європейським та двостороннім механізмам, платформі United24 і кредиту ЄС.

Збільшення фінансування дозволило наростити постачання озброєння. Зокрема, лише за перше півріччя 2026 року військо отримало понад 2,47 млн FPV-дронів та понад 121 тис. мультироторних безпілотників – це більше, ніж за весь 2025 рік.

Нагадаємо, Арсен Жумаділов прийшов до керівництва Агенції оборонних закупівель на початку 2025 року. З 1 лютого на нього було покладено тимчасове виконання обов'язків очільника АОЗ після рішення не продовжувати контракт із тодішньою керівницею Агенції Мариною Безруковою. З березня 2025 року Жумаділов уже офіційно очолював Агенцію оборонних закупівель.

До слова, пропозицію очолити Агенцію оборонних закупівель Жумаділов отримав від тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова. Сам Жумаділов пояснював це схожістю принципів роботи АОЗ та Державного оператора тилу, який він на той момент очолював.

Зміна керівництва АОЗ відбувалася на тлі публічного конфлікту навколо Марини Безрукової та Міністерства оборони. Рішення щодо непродовження її контракту спричинило резонанс та критику з боку громадських активістів.

На боці Безрукової активно виступали громадські активісти, зокрема Центр протидії корупції, а діяльність Агенції натомість вщент розкритикувала нардепка, голова фракції «Голос» та соратниця міністра оборони Рустема Умєрова Олександра Устінова.