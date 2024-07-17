Високопоставлений дипломат КНДР втік до Південної Кореї

Рі Іль Гю є найбільш високопоставленим дипломатом КНДР, якому вперше від 2016 року вдалося утекти

Дипломат пояснив, що він розчарувався в режимі КНДР

Високопоставлений дипломат, який працював у посольстві КНДР на Кубі, у минулому році втік до Південної Кореї. Про це стало відомо тільки зараз, після його спілкування зі ЗМІ, пише Bloomberg.

52-річний радник з політичних питань посольства Північної Кореї на Кубі Рі Іль Гю втік до Південної Кореї разом зі своєю сім'єю. Він став одним із дипломатів найвищого рівня за останні роки, який залишив КНДР, «перейшовши на бік» Сеула.

«Кожен житель Північної Кореї хоча б раз думав про життя в Південній Кореї. Розчарування в північнокорейському режимі й похмуре майбутнє змусили мене подумати про втечу», – сказав Рі в інтерв'ю газеті Chosun Ilbo.

Як пишуть ЗМІ, він працював у Міністерстві закордонних справ Північної Кореї з 1999 року, при нинішньому лідері режиму Кім Чен Ині та його батькові, колишньому лідері Кім Чен Ірі. Свого часу Рі навіть отримав подяку від Кім Чен Ина за роботу зі звільнення північнокорейського вантажного судна, затриманого в Панамі.

Втеча відбулася за кілька місяців до того, як Південна Корея в лютому встановила дипломатичні відносини з Кубою – країною, чия непохитна лояльність до Північної Кореї десятиліттями утримувала її від налагодження зв'язків із Сеулом. Такий крок розцінили як невдачу для КНДР.

Рі пояснив, що він розчарувався в режимі КНДР. А до втечі спонукала корупція в міністерстві закордонних справ, а також те, що влада відхилила його прохання відвідати Мексику для лікування.

Під час спілкування із журналістами Рі Іль Гю розповів про зневажливе ставлення Кім Чен Ина до власного МЗС та про долю двох високопоставлених дипломатів. Зокрема він підтвердив, що колишнього віцеміністра закордонних справ КНДР Хан Сон Рейоля стратили за обвинуваченням у шпигунстві на користь США. А міністр закордонних справ Північної Кореї Рі Йон Хо був відправлений до політичного табору разом зі своєю родиною в грудні 2019 року за обвинуваченням у корупції.

Зазначимо, останню відому гучну втечу до Південної Кореї здійснив Те Йон Хо у 2016 році. Він був заступником посла КНДР у Великій Британії.