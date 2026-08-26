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В окупованому Луганську пролунали вибухи

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В окупованому Луганську пролунали вибухи
Окупований Луганськ здригнувся від вибухів
фото: соціальні мережі

Внаслідок атаки спалахнула пожежа

Уночі 26 серпня в тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи, після чого розпочалася масштабна детонація. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За попередньою інформацією, місто зазнало атаки ударних безпілотників. Внаслідок влучання на об'єкті окупантів спалахнула сильна пожежа, яка супроводжується детонацією боєприпасів.

В окупованому Луганську пролунали вибухи фото 1
фото: соціальні мережі

Раніше повідомлялося, що частина районів тимчасово окупованих Донецька, Горлівки, Макіївки, Ясинуватої, а також низка інших населених пунктів залишилися без електропостачання. 

Подібні збої та масові відключення світла на загарбаних росіянами територіях Донеччини останнім часом стали системним явищем.

Перед цим у тимчасово окупованому Донецьку понад 117 тис. абонентів опинилися без електропостачання. Про це повідомив так званий мер міста Олексій Кулемзін.

За його словами, масштабні відключення торкнулися Петровського, Кіровського, Куйбишевського та Пролетарського районів.

Як відомо, тимчасово окупований Мелітополь перебуває в умовах масштабного блекауту. 

У місті повністю відсутнє електропостачання, через що місцеві жителі змушені шукати будь-які способи та альтернативні джерела, аби зарядити телефони.

Нагадаємо, усі населені пункти на підконтрольній Росії частині Херсонської області залишилися без електропостачання, часткове знеструмлення сталося й на окупованій території Запорізької області. Про заявили призначені Росією керівники окупаційних адміністрацій – Володимир Сальдо та Євген Балицький у Telegram.

До слова, подібний масштабний блекаут на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей вже фіксувався раніше – тоді причиною також називали атаку безпілотників по високовольтному обладнанню.

Теги: вибух окуповані території Луганськ Луганск

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