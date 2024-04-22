Коли закон про мобілізацію повністю запрацює та дасть ефект: нардеп назвав терміни

Депутат переконаний, що закон запрацює через пів року після набрання чинності

«Влітку кількісний ефект від нового закону про мобілізацію точно ще не буде відчутний»

Новий мобілізаційний закон повністю запрацює і має «дати ефект» восени цього року. Таку думку в інтерв’ю «РБК-Україна» висловив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Нардеп зазначив, що за задумом авторів мобілізаційного закону та законопроєкту про покарання за порушення мобілізації та військового обліку, документи мали б надати реальну картину мобресурсу в Україні. Також для тих, хто не оновлює свої військово-облікові дані чи ухиляється від призову, мають бути встановлені суворіші покарання.

«Влітку кількісний ефект від нового закону про мобілізацію точно ще не буде відчутний. За оцінками, які звучали в нашому комітеті, фактично цей закон може запрацювати десь через пів року – на той момент він уже дасть такий ефект. Тобто десь на середину-кінець осені ми вже матимемо повністю працюючий закон», – переконаний депутат.

Веніславський додав, що завдяки ухваленню закону про мобілізацію планувалося впорядкувати та спростити роботу військкоматів. За його словами, в результаті інциденти, коли людей відловлюють на вулицях, мають залишитись в минулому.

Раніше Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.