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Коли закон про мобілізацію повністю запрацює та дасть ефект: нардеп назвав терміни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Коли закон про мобілізацію повністю запрацює та дасть ефект: нардеп назвав терміни
Депутат переконаний, що закон запрацює через пів року після набрання чинності
фото з відкритих джерел

«Влітку кількісний ефект від нового закону про мобілізацію точно ще не буде відчутний»

Новий мобілізаційний закон повністю запрацює і має «дати ефект» восени цього року. Таку думку в інтерв’ю «РБК-Україна» висловив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Нардеп зазначив, що за задумом авторів мобілізаційного закону та законопроєкту про покарання за порушення мобілізації та військового обліку, документи мали б надати реальну картину мобресурсу в Україні. Також для тих, хто не оновлює свої військово-облікові дані чи ухиляється від призову, мають бути встановлені суворіші покарання.

«Влітку кількісний ефект від нового закону про мобілізацію точно ще не буде відчутний. За оцінками, які звучали в нашому комітеті, фактично цей закон може запрацювати десь через пів року – на той момент він уже дасть такий ефект. Тобто десь на середину-кінець осені ми вже матимемо повністю працюючий закон», – переконаний депутат.

Веніславський додав, що завдяки ухваленню закону про мобілізацію планувалося впорядкувати та спростити роботу військкоматів. За його словами, в результаті інциденти, коли людей відловлюють на вулицях, мають залишитись в минулому.

Раніше Верховна Рада 11 квітня схвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутатів. При цьому норму про демобілізацію було виключено з документа.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

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Теги: депутат закон Україна Федір Веніславський мобілізація

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