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Чи буде Польща збивати російські ракети? Білий дім зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Чи буде Польща збивати російські ракети? Білий дім зробив заяву
США не хочуть давати Путіну аргументи, що війна була спровокована НАТО
фото з відкритих джерел

Кірбі заявив, що ескалація війни не була б корисною ні для України, ні для Польщі

Сполучені Штати Америки не хочуть ескалації війни, тому проти того, аби Польща збивала російські ракети над Україною. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Polskie Radio.

За словами Кірбі, ескалація війни не була б корисною ні для України, ні для Польщі. Як заявив речник Білого дому, американці також не хочуть війни з Росією.

«Ніхто не хоче ескалації цієї війни. Ми хочемо шукати способи зробити Україну ефективною, але ми не хочемо ескалації. Це не було б добре для українців, це не було б добре для поляків, це не було б добре ні для кого», – сказав посадовець.

Кірбі також додав, що польський уряд має сам визначати і висловлювати свою позицію щодо процедур самооборони.

«Ми не хочемо давати Путіну аргументи, що війна була спровокована НАТО, що це війна між Росією і Заходом або Росією і Сполученими Штатами», – додав він.

Натомість, за словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому, оцінка того, чи було конкретне збиття літака самообороною, чи ескалацією, залежить від обставин.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею.

Раніше стало відомо, що США підписали з Польщею другу угоду про прямий кредит на $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, зенітно-ракетних комплексів Patriot, а також танків Abrams.

Читайте також: Чи допоможе Польща закрити небо Україні?
Теги: війна російська ракета США Польща

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