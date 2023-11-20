Польські фермери готуються приєднатися до протесту перевізників на кордоні з Україною

Близько 100 фермерів планують провести триденну акцію протесту

Майже 100 фермерів із асоціації «Зраджене село» планують провести триденну акцію протесту на пункті пропуску «Медика» в четвер. Про це повідомляє Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Про акцію повідомив агентству Лукаш Мартин – один з її організаторів.

«Фермери були першою групою, яка постраждала. Тепер постраждали транспортні компанії, питання в тому, хто буде наступним», – заявив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання нагадує, що члени Міжнародного союзу автомобільного транспорту –галузевої групи, з Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії та Литви звернулися в листі до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з проханням переглянути угоду, яка дозволяє лібералізацію руху з Україною, термін дії якої закінчується в червні 2024 року.

У четвер Єврокомісія заявила, що будь-яке повторне введення дозволів або квот на автомобільні перевезення з України є юридично неможливим, оскільки це порушило б чинну угоду між ЄС і Києвом.

Раніше повідомлялося, що польські протестувальники на кордоні блокують гуманітарні та небезпечні вантажі.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Передбачається, що акція триватиме до 3 січня.