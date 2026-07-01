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Удар по Пензі: чим важливі для РФ уражені підприємства

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Пензі: чим важливі для РФ уражені підприємства
Дрони атакували Пензу
фото: скриншот з відео

«Маяк» випускає радіоелектронну та військову продукцію

Безпілотники атакували російську Пензу. За попередніми даними, під ударом опинився державний підшипниковий завод, підприємство «Маяк» та Пензенський науково-дослідний інститут електромеханічних приладів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

Що відомо про завод «Маяк»?

Завод ВАТ «Маяк» випускає радіоелектронну та військову продукцію. Губернатор області заявив, що атаку БпЛА нібито вдалося успішно відбити. Однак на відео видно густий дим, що піднімається з території оборонного підприємства.

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Що відомо про підшипниковий завод?

Також удар припав на державний підшипниковий завод та район ГПЗ, що розташований поблизу цього підприємства.

ТОВ «Пензенський підшипниковий завод» (ГПЗ-24) спеціалізується на виробництві роликових, голчастих та лінійних підшипників, а також автомобільних комплектуючих. Хоча продукція маркується як цивільна (для автомобільної та сільськогосподарської техніки), підшипники великих розмірів є дефіцитним компонентом подвійного призначення.

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Що відомо про Пензенський науково-дослідний інститут електромеханічних приладів?

Крім того, з’являються повідомлення про можливі влучання в Пензенський науково-дослідний інститут електромеханічних приладів (ПНІІЕМП) – розробник датчиків надлишкового та абсолютного тиску, лінійного й кутового переміщення для двигунів і гідропневматичних систем, що використовуються для оснащення літаків і вертольотів.

Продукція також застосовується для оснащення наявних і перспективних зразків озброєння та військової техніки, зокрема стратегічного призначення (МБР «Булава», «Тополь-М», «Синєва», ракетні комплекси «Іскандер»). Входить до складу держкорпорації «Роскосмос».

У межах кооперації з виробництва крилатих ракет Х-101, Х-59М2/Х-59М2А підприємство постачає датчики тиску ДАВ 085-1А16 для турбореактивних двигунів ТРДД-50А та ТРДД-50АТ. У межах виконання державних контрактів на виробництво винищувачів-бомбардувальників Су-34 є виробником і постачальником датчиків та вимірювальних систем. У межах співпраці з виробництва багатоцільових винищувачів Су-57 постачає датчики абсолютного тиску ДАВ-096, системи індикації температури та керування охолодженням коліс СІТУОК-01, а також системи контролю параметрів шасі СКПШ-01.

Знаходиться під санкціями США та України.

Нагадаємо, 1 липня безпілотники атакували російську Пензу. Після атаки дронів спалахнула пожежа.

До слова, 30 червня Сили оборони повторно вдарили по центру космічного звʼязку «Дубна» у Московській області. «Далекобійні санкції проти Росії за цю війну повторно досягли центру космічного звʼязку «Дубна» у Московському регіоні. Це особливий обʼєкт супутникового звʼязку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні», – наголосив Зеленський.

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Теги: росія війна

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