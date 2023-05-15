Польська залізниця запустить додаткові рейси до України: що відомо

Відправлення з вокзалу «Варшава-Всходня» планують о 14:00 (за місцевим часом), з Любліна – о 16:00, а прибуття до Рави-Руської – о 20:15 (за київським часом)

Рейси стануть ще одним шляхом повернення українців з польської столиці додому, а також допоможуть розвантажити автомобільні пункти пропуску

З 1 червня польська залізнична компанія SKPL планує запустити рейси з Варшави до Рави-Руської. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Щоденно в обох напрямках курсуватиме потяг, розрахований на 240 пасажирів.

Відправлення з вокзалу «Варшава-Всходня» планують о 14:00 (за місцевим часом), з Любліна – о 16:00. Прибуття до Рави-Руської – о 20:15 (за київським часом).

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З Варшави потяг прямує до міста Рава-Руська, де пасажири після проходження прикордонно-митного контролю зможуть скористатися рейсами «Укрзалізниці».

Ці рейси стануть ще одним шляхом повернення українців з польської столиці додому, а також допоможуть розвантажити автомобільні пункти пропуску.

Нагадаємо, що українські та польські залізничники почали спільне тестування залізничного маршруту Люблін – Рава-Руська євроколією на початку квітня.

До слова, з 575 поставлених наразі в Україну танків 325 передала Польща. Нідерланди посідають друге місце (85), Німеччина – третє (80) і США – четверте (76).