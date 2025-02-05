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У Вашингтоні зчинився хаос через активність Ілона Маска – CNN

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Вашингтоні зчинився хаос через активність Ілона Маска – CNN
Ілон Маск виступав під час мітингу за Дональда Трампа в Madison Square Garden
фото: Anna Moneymaker

CNN: Ілон Маск спровокував двотижневий хаос у Вашингтоні 

Столицю США охопив хаос через активні дії Ілона Маска, який взяв на себе роль реформатора федеральних агентств США. Про це повідомило CNN з посиланням на джерела в адміністрації та документи, надані командою глави нового відомства щодо підвищення ефективності уряду США, скорочення роздутого держапарату та боротьби з бюрократією (Department of Government Efficiency).

«Ілон Маск і його союзники провели останні два тижні на повній швидкості в численних урядових установах, викликаючи плутанину і хаос, викликаючи питання про те, чи може необраний бізнесмен мати таку владу, грубо порушуючи закони та програми, встановлені Конгресом», – зазначають журналісти CNN. 

Маск та його представники розпочали радикальну перебудову роботи низки федеральних установ, що викликало хвилю невдоволення серед співробітників та чиновників, зазначає телекомпанія. За даними джерел, команда Маска отримала доступ до конфіденційних документів, відключила сайти деяких агентств та призупинила роботу ключових програм.

Одним із найбільш помітних кроків стало втручання у діяльність Агентства з міжнародного розвитку США (USAID), де співробітників зобов'язали не виходити на роботу до завершення «ревізії». Це викликало стурбованість як усередині країни, так і за кордоном, оскільки багато гуманітарних програм залежать від USAID.

«Протягом останніх кількох днів співробітники, близькі до Маска, отримали повний доступ до платіжної системи Міністерства фінансів, запропонували всім федеральним службовцям свого роду план «викупу» – вони дають виплати за те, аби людина добровільно пішла у відставку з посади, а в кількох відомствах усунули держслужбовців – у деяких випадках заблокувавши їм доступ до офісів або комп’ютерів», –  йдеться у публікації. 

Критики звинувачують Маска у спробі підірвати стабільність федеральної системи, тоді як його прихильники вважають, що такі заходи необхідні підвищення ефективності та скорочення бюрократії. CNN наголошує, що поки що залишається незрозумілим, як довго триватиме ця кампанія і які довгострокові наслідки вона спричинить для роботи уряду США. Проте вже зараз очевидно, що Вашингтон зіштовхнувся із безпрецедентною ситуацією.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США перебуває у вкрай непростій ситуації. Керівництво відомства серйозно побоюється масових звільнень співробітників. Приводом для цього стало рішення Міністерства юстиції ретельно вивчити роль агентів ФБР у розслідуванні скандального штурму Капітолію 6 січня 2021 року. 

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Теги: США політика документи Ілон Маск Вашингтон бізнесмен

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