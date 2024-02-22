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Стало відомо, коли у Бундестазі відбудуться дебати щодо надання Україні ракет Taurus

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, коли у Бундестазі відбудуться дебати щодо надання Україні ракет Taurus
Ракета Taurus класу «повітря-поверхня» великої дальності, призначена для високоточних ударів і ураження високозахищених та заглиблених цілей
фото: tagesschau.de

Результати обговорень у Бундестазі стануть радше формальністю, оскільки саме рішення залежить від уряду

Сьогодні, 22 лютого у Бундестазі відбудуться дебати щодо надання Україні ракет Taurus. Про це пише Tagesschau.

Видання зазначає, що на розгляд винесені два тексти. В одному, від фракцій «світлофорної коаліції» – СДПН, «Зелених» та «Вільних демократів», узагальнено йдеться про постачання Україні додаткових далекобійних систем без конкретики. Всередині коаліції, як відомо, немає єдності з цього питання.

У другому проєкті, від опозиційної Християнсько-демократичного союз-ХСС, прямо згадані Taurus.

«Результати обговорень у Бундестазі стануть радше формальністю, оскільки саме рішення залежить від уряду», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, 17 січня у Бундестазі відбулося голосування щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Чимало німецьких політиків, зокрема з опозиційної партії наполягали на тому, щоб надати ракети Україні. Однак, після довготривалих дискусій, німецькі депутати провалили поіменне голосування. Зокрема, «За» проголосували 178 обранців, «проти» – 485, троє утрималися.Раніше голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав канцлера Олафа Шольца припинити зволікання з постачанням крилатих ракет Taurus в Україну. На його думку, вагання щодо постачання крилатих ракет Taurus повинні припинитися, а Шольц має відмовитися від своєї стриманості в цьому питанні.

Нагадаємо, експрезидент Німеччини Йоахім Гаук розкритикував позицію німецького уряду щодо поставок Україні далекобійних ракет Taurus. 

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Теги: Німеччина ракета Бундестаг

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