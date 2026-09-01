Країна НАТО оголосила повітряну тривогу через вторгнення невідомих дронів

До операції з пошуку та захисту від БПЛА залучили винищувачі Альянсу, які перебувають на чергуванні в рамках місії Baltic Air Policing

В Естонії вночі 1 вересня оголосили повітряну тривогу після того, як кілька невідомих безпілотників увійшли в повітряний простір країни. Для перевірки ситуації в повітря підняли винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. Пише «Главком» з посиланням на ERR.

За даними естонської влади, дрони перетнули повітряний простір країни під час нічного інциденту. Через загрозу в регіоні оголосили повітряну тривогу, а військові розпочали пошук і відстеження безпілотників.

До операції залучили винищувачі НАТО, які перебувають на чергуванні в рамках місії Baltic Air Policing. Вони мали встановити місцезнаходження безпілотників та оцінити рівень загрози. Інцидент відбувся на тлі регулярних порушень повітряного простору країн Балтії російськими безпілотниками та іншими літальними апаратами. Естонія, Латвія та Литва посилили контроль за своїм небом після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Повітряну тривогу в Естонії скасували лише о 6 ранку. За повідомленнями, загроза для населення минула, а військові продовжили перевіряти обставини появи безпілотників у повітряному просторі країни.

Естонія є членом НАТО з 2004 року. Після вступу країни до Альянсу її повітряний простір, як і повітряний простір інших країн Балтії, захищають у межах спільної системи НАТО. Естонська сторона з'ясовує обставини інциденту, і поки не оголошує, кому могли належати БПЛА. Варто нагадати, що уночі 1 вересня російські терористи атакували Київ ракетами. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про загибель людей.

Як повідомлялося, унаслідок нічної балістичної атаки РФ по залізничній інфраструктурі Києва загинули семеро людей. За словами Олександра Перцовського, один співробітник дістав поранення та перебуває в лікарні, де йому надають необхідну допомогу.