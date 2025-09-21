Головна Світ Політика
Прем'єр Британії підтвердив намір визнати Палестину державою

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Британія визнає палестинську державу
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосить про офіційне визнання Палестини державою. Його заяву цитує Sky News, пише «Главком».

Як відомо, Стармер ще у липні заявляв, що його уряд зробить цей крок, якщо Ізраїль не виконає низку умов

Прем'єр Британії закликав уряд Біньяміна Нетаньягу вжити суттєвих заходів для припинення «жахливої ​​ситуації в Газі», домовитися про припинення вогню, взяти на себе зобов'язання щодо довгострокового сталого миру, дозволити ООН відновити постачання допомоги та не анексувати Західний берег.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю рішуче відкинуло його заяву, а Нетаньягу заявив, що «Стармер винагороджує жахливий тероризм ХАМАСу та карає його жертв».

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп заявив, що Штати мають розбіжності з Британією щодо визнання Палестини державою. 

Нагадаємо, Португалія офіційно визнає палестинську державу. 

До слова, як пишуть американські видання, група американських сенаторів-демократів представила у верхній палаті Конгресу США резолюцію із закликом до президента країни Дональда Трампа визнати Палестину.

Натомість Японія наразі утримується від визнання палестинської держави, щоб зберегти тісні відносини зі Сполученими Штатами та уникнути ускладнення своєї позиції щодо Ізраїлю.

Раніше генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що підтверджує право Палестини на незалежність та закликає країни світу активніше визнавати її державність. Документ отримав підтримку більшості країн, хоча США та Ізраїль проголосували проти або утрималися. 

Велика Британія Палестина

