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Прем’єр Польщі іронічно відреагував на банер «Туск – диктатор» у Сеймі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Прем’єр Польщі іронічно відреагував на банер «Туск – диктатор» у Сеймі
Туск іронічно прокоментував поведінку представників PiS
фото: Donald Tusk/Х

Частина депутатів розгорнула англомовні плакати з написами «Туск – диктатор» у Сеймі

Під час виступу голови Європарламенту депутати опозиції розгорнули плакати з написами «Туск – диктатор» та звинуваченнями уряду в спробі держперевороту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на polskieradio.

Мецола прокоментувала появу опозиційних банерів під час свого виступу в польському Сеймі. Частина депутатів розгорнула англомовні плакати з написами «Туск – диктатор» та звинуваченнями уряду в спробі державного перевороту.

«Така демократія», – відреагувала Мецола на дії парламентарів.

Акцію організували депутати найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS). Окрім великого банера, розтягнутого над місцями, де сиділа опозиція, парламентарі розмістили плакати зі звинуваченнями в організації державного перевороту та демонстрували фотографії нещодавніх подій біля будівлі Конституційного суду.

«За хвилину вони почнуть співати й продавати годинники», – написав Туск, іронічно прокоментувавши поведінку представників PiS.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький на тлі кризи довкола Конституційного трибуналу заявив про загрозу внутрішній безпеці країни та скликав термінові консультації. 

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Теги: Польща Дональд Туск

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