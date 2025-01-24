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У Словаччині тривають протести проти уряду Фіцо (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Словаччині тривають протести проти уряду Фіцо (фото, відео)
Наступні антиурядові акції відбудуться на початку лютого
фото: glavcom.ua

На акцію протесту в Братиславі вийшло 60 тис. людей

У Словаччині вчергове відбуваються протести проти політики уряду Роберта Фіцо. Про це повідомляє «Главком».

Антиурядові акції в Словаччині організовує ініціатива «Мир Україні» та опозиційні політичні партії. У більшості словацьких міст на протести вийшли кілька тисяч людей.

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Марші-протести тривають в понад 20 містах Словаччини та за кордоном
фото: glavcom.ua

За даними організаторів, на акцію протесту в Братиславі вийшло 60 тис. людей. Правоохоронці закликали мітингувальників поважати інструкції та заклики поліцейських, а також бути уважними до інших під час громадських зібрань.

Водночас в окремих містах відбулися контракції під гаслом «Словаччина – не Україна». У Братиславі на таку акцію прийшло близько 40 людей.

Організатори протесту хочуть, щоб прем'єр Фіцо склав мандат і пішов у відставку. Вони також вимагають, щоб весь уряд і найвищі представники Словаччини відкинули будь-яку співпрацю з Росією.

Наступні протести проти політики словацького прем'єра та його уряду відбудуться в п'ятницю, 7 лютого.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про «значні превентивні заходи», щоб запобігти можливому перевороту у країні, на який, за його словами, «чітко вказує» розвідувальна інформація.

Як повідомлялося, прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо може загрожувати імпічмент. Зазначається, що об'єднана опозиція, до складу якої входять партії «Прогресивна Словаччина», «Рух Словаччини», «Християнсько-демократичний рух» і «Свобода і солідарність», планує ініціювати йому вотум недовіри.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером словацької опозиційної партії Міхалом Шимечкою в Києві, назвавши її «жестом підлабузництва». Фіцо заявив, що словацькі депутати, які відвідали Київ 17 січня, «цілували перстень Зеленському», нібито обіцяючи підтримати вступ України до НАТО у разі приходу опозиції до влади.

До слова, Фіцо звинуватив Україну в «масованій кібератаці».

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Теги: Словаччина протест Фіцо

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