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Чому Польща свариться з Україною? Екснардеп і син воїна УПА пояснив причину

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Чому Польща свариться з Україною? Екснардеп і син воїна УПА пояснив причину
91-річний експолітик, батько якого був воїном УПА, впевнений: сучасна польська нація не позбулася успадкованого менталітету окупантів
фото: glavcom.ua

Михайло Косів вважає, що сучасна польська нація не позбулася успадкованого менталітету окупантів

91-річний народний депутат п’яти скликань, дисидент і син керівника проводу Української повстанської армії на Прикарпатті Михайло Косів відрефлексував на раптове погіршення відносин між Польщею та Україною через історичні моменти. Про це ексополітик заявив в інтерв’ю «Главкому».

Ідеться про рішення, яке кілька тижнів виношує президент Польщі Кароль Навроцький. Зокрема, він має намір позбавити президента України Володимира Зеленського ордену Білого Орла за те, що той присвоїв одному з військових підрозділів почесне найменування «імені Героїв УПА».

«Польща здійснювала загарбницьку, окупаційну політику щодо України протягом багатьох століть. По суті, Українська держава, яка формувалася у часи давньої Русі за князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого, знищувалася, з одного боку, Золотою Ордою, а з іншого – окуповувалася Польським королівством. Отже, те, що сьогодні ми чуємо від польської влади не що інше як рецидив, історичний синдром спадкоємного менталітету держави-окупанта. На превеликий жаль, сучасна польська нація від того менталітету не позбулася», – наголосив дисидент Михайло Косів.

Він зазначив, що часто доводиться чути, що окремі представники польської еліти вважають, що українські землі, зокрема, Волинь, – це територія, на яку вони мають право.

«У моїй бібліотеці є книга «Трагедія волинських сіл 1943-1944 років». У ній перераховані села, які постраждали від поляків. Тобто знищені поляками. Але що цікаво: у книзі перераховано і тих поляків, які полягли на Волині. Тобто це трагедія і з того, і з того боку. Однак українці загинули тому, що себе обороняли; захищали свою свободу, свою землю, своє право на життя. А поляки були окупантами», – зауважив експолітик.

Крім того, Косів навів історичний факт. У XIII столітті Галицько-Волинське князівство очолював Данило Галицький, який був волинянином. Папа Римський Інокентій IV звів князя Данила до рангу короля, давши королівську корону.

«З того часу Ватикан категорично застеріг польську корону: не мати жодних негативних зазіхань на ці східні землі. А навпаки, підтримувати дружні стосунки із Данилом, із Руссю-Україною. Чого сучасні поляки не дотрималися настанов предків?» – риторично запитує нардеп кількох скликань.

Михайло Косів також розповів, що його батько Василь у 1943 році очолив районний провід УПА: був відповідальний за розташування, постачання та збір коштів.

«Ми, українці, мали би на кожному кроці зі здивуванням говорити, що не маючи незалежної Держави, ми мали свій уряд Української головної визвольної ради (УГВР), який одночасно виступав законодавчим і виконавчим органом. Ми мали свою Армію. Армія без держави – це унікальне явище. Не просто якісь повстанські загони, а управлінська структура, чіткий командний склад, підпорядкування тощо. Саме ми, українці, створили це унікальне явище. Це вже потім я довідався, що в багатьох воєнних академіях, скажімо, у Франції та Америці, вивчали цю тактику партизанської боротьби. Поляки в 60-ті роки також вивчали досвід й організацію нашої визвольної боротьби та видавали літературу на цю тему», – додав дисидент.

Нагадаємо, наприкінці травня 2026 року відносини між Україною та Польщею несподівано різко загострилися. Сталося це через указ президента Володимира Зеленського, який присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зроблено «з метою відновлення історичних традицій національного війська». Президент країни-сусідки Кароль Навроцький запропонував позбавити главу нашої держави ордена Білого Орла – найвищої відзнаки Польщі. 

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Теги: Польща Кароль Навроцький ОУН-УПА скандал

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