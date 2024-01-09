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Стало відомо, хто може очолити Єврораду замість Мішеля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, хто може очолити Єврораду замість Мішеля
Драгі, якому 76 років, є колишнім президентом Європейського центрального банку
фото з відкритих джерел

Рішення Шарля Мішеля достроково піти у відставку з  започаткувало переговори про найвищі посади в ЄС

Колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі є головним претендентом на посаду президента Європейської ради. Про це повідомляє Financial Times.

Драгі, якому 76 років, є колишнім президентом Європейського центрального банку. Йому приписують порятунок єдиної валюти блоку та потенційну можливість змінити Мішеля, повідомили виданню чиновники та дипломати ЄС.

Ймовірно, з’являться й інші можливі кандидати на пост президента Європейської ради. Ця посада передбачає головування та визначення порядку денного самітів лідерів ЄС.

Заповнення вищих посад у ЄС також залежить від результатів загальноєвропейських виборів, кажуть чиновники. Джерело, близьке до Драгі, заявило, що він не претендує на жодну з провідних ролей блоку.

Але спекуляції з приводу перспектив Драги, засновані на його послужному списку, досвіді та статусі однієї з найвидатніших фігур ЄС, наголошують на бажанні в багатьох столицях остаточно визначитися з наступником задовго до ймовірного відходу Мішеля в середині липня.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що може залишити посаду та оголосив про намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту у червні.  Мішель заявив, що у звʼязку з цим рішенням він залишить крісло президента Євроради, не доопрацювавши до кінця нинішнього року, коли мав закінчуватись його мандат.

Читайте також: Єврораду очолить Орбан? Шарль Мішель зробив заяву
Теги: Європейський союз

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