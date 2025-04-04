Президент Вірменії підписав закон про початок вступу республіки до ЄС

Єреван «оголошує про початок приєднання» до Євросоюзу

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян 4 квітня підписав закон про початок вступу країни до Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу адміністрації президента.

У документі зазначається, що Єреван «оголошує про початок вступу» до Євросоюзу, висловлюючи волю свого народу і ставлячи завдання зробити країну «безпечною, захищеною, розвиненою і процвітаючою».

Документ набуває чинності після підписання та остаточного схвалення парламентом 26 березня, де відповідний законопроєкт підтримали 64 депутати. Ще 7 проголосували проти.

У Брюсселі привітали ухвалення закону і назвали його «чітким вираженням непохитної прихильності Вірменії до наших спільних цінностей і демократичного шляху країни».

Нагадаємо, Національні збори Вірменії ухвалили в другому читанні законопроєкт про старт процесу членства в Європейському Союзі.

Також, Росія погрожувала Вірменії, якщо та не погасить заборгованість до кінця 2025 року. Вірменія офіційно відмовилася сплачувати свій внесок до бюджету Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за минулий рік.

«Вірменія утримується від підписання рішення «Про бюджет ОДКБ на 2024 рік», і, відповідно, від участі у фінансуванні діяльності організації», – заявило відомство.

Рішення було доведено до секретаріату ОДКБ в установленому порядку. Водночас згідно з внутрішніми правилами організації деталі бюджету не розголошуються.