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Зеленський пояснив, чому Макрон різко змінив риторику щодо Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський пояснив, чому Макрон різко змінив риторику щодо Росії
Макрон під час зустрічі з лідерами основних політичних партій країни  пояснив, що для підтримки Францією України «немає обмежень»
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Макрон зрозумів, що Путін обдурив його особисто»

Французький лідер Еммануель Макрон  змінив свою позицію і почав говорити про «неодмінну поразку» Росії через те, що більше не довіряє російською диктатору Володимиру Путіну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Monde та BFMTV.

«Я думаю, він зрозумів, що Путін обдурив його особисто. Путін дав слово деяким лідерам, що масштабного вторгнення не буде, всього за кілька днів до цього. Ось чому Макрон більше не довіряє Путіну», – заявив глава держави.

За його словами, це зайняло деякий час, але результат очевидний. «Є ще одна причина, і я не думаю, що Макрон заперечуватиме, якщо я її озвучу. Учора (в неділю, 10 березня – «Главком».) під час нашої розмови я подякував йому за те, що він так багато часу приділяє Україні. Він відповів: «Звичайно, але я хочу, щоб ви знали, що я роблю це заради Франції». Він прекрасно розуміє, що, захищаючи Україну, він захищає Європу –  і Францію. Думаю, він це зрозумів», – наголосив Зеленський.

Макрон під час зустрічі з лідерами основних політичних партій країни  пояснив, що для підтримки Францією України «немає обмежень», «немає червоних ліній».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 березня провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. 

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Як повідомлялося, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті. 

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Теги: Володимир Зеленський Еммануель Макрон Франція

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