The Telegraph розкрив деталі мирного плану, який Україна передала США

Згідно з планом України, мирна угода має ґрунтуватися «на міжнародному праві, а не на капітуляції»

Український та американські плани мають серйозні розбіжності

Україна та Європа сформувала план врегулювання російсько-української війни. Його передали Сполученим Штатам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що документ є спільним баченням ЄС та України щодо завершення війни. За словами Зеленського, зараз план лежить у президента Дональда Трампа на столі. Він складається з п’яти пунктів.

У першому і другому пунктах йдеться про те, що мирна угода має ґрунтуватися «на міжнародному праві, а не на капітуляції». У цьому контексті попереджають, що інакше це робить можливим вторгнення Китаю на Тайвань.

Гарантії безпеки, як зазначається, є важливими передумовами для мирної угоди, що передбачає навіть тимчасові поступки територіями на користь Росії.

У третьому пункті йдеться про те, що саме Україна має бути в центрі мирного процесу, а не Дональд Трамп.

Згідно з четвертим пунктом, США й НАТО застерігають від дозволу Росії зберегти контроль над Кримом, адже це означає, що Кремль загрожуватиме не лише Україні, а й Туреччині, Румунії та Болгарії.

П’ятий пункт підкреслює, що Росії не можна дозволити вимагати в мирній угоді обмеження розміру Збройних сил України або української оборонно-промислової бази.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив розчарування темпами переговорного процесу щодо припинення війни в Україні, а дії президента Володимира Зеленського у цьому напрямку вважає хибними.

Також Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

Тим часом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що США мають силу покласти край війні РФ в Україні. Він вважає, що мир вимагатиме компромісів з обох сторін, у тому числі з боку України.

Раніше стало відомо, що США вимагатимуть від Росії визнати право України на власну армію і оборонну промисловість в межах мирної угоди між Москвою і Києвом.

До слова, президент повідомив, що всього від США Україна отримала допомоги на $105 млрд. Аудит військової допомоги, яку Україна отримала від Європи та Сполучених Штатів, не виявив жодних порушень у її використанні.