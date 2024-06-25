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Путін підірвав довіру до ФСБ у росіян – The Telegraph

Мар’яна Мигаль
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Путін підірвав довіру до ФСБ у росіян – The Telegraph
Після принизливих поразок Росії в Харкові та Херсоні наприкінці 2022 року Путін доручив ФСБ посилити репресії на іноземні спецслужби
фото: з відкритих джерел

У Росії деякі активісти засудили переорієнтацію ФСБ

Після повномасштабного вторгнення диктатора Володимира Путіна в Україну у росіян зникла «ілюзія безпеки». Жага диктатора до тоталітарного контролю відволікала Федеральну службу безпеки РФ від її антитерористичних обов’язків і знизила її ефективність як органу безпеки. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

«Коли російські війська ввійшли в Україну в лютому 2022 року, ФСБ зайнялася керуванням «фільтраційними таборами», щоб перевірити лояльність українців на окупованих територіях. Після принизливих поразок Росії в Харкові та Херсоні наприкінці 2022 року Путін доручив ФСБ посилити репресії на іноземні спецслужби та зрадників», – зазначається у статті.

У РФ деякі активісти засудили переорієнтацію ФСБ. Після нападу на концертний зал «Крокус Сіті» біля Москви російський журналіст Кирило Мартинов різко розкритикував ФСБ за те, що вона зосередилася на «ЛГБТ-екстремістах» і відкинула попередження західних спецслужб про неминучість нападу. Російський опозиційний активіст Іван Жданов заявив, що одержимість ФСБ стеженням за росіянами та покаранням антивоєнних дисидентів знищила її ефективність. Російські державні ЗМІ, природно, відвернулися від цієї критики, перенаправивши громадський гнів на Україну. Це дозволило керівництву ФСБ витримати шторм його неодноразових провалів розвідки і залишитися незмінним.

Відмова ФСБ від відповідальності збіглася із загостренням нарікань у непривілейованих регіонах Росії, де живуть етнічні меншини. «Дагестан – одна з найбільших жертв нерівного тягаря української війни», – зазначається у матеріалі.

На початок травня 2022 року в Дагестані був найвищий рівень втрат серед усіх регіонів Росії. Незалежні розслідування показали, що загинуло не менше 130 дагестанців. До квітня 2023 року ця цифра зросла щонайменше до 806, і сім’ї ліквідованих дагестанських чоловіків щосили намагалися отримати компенсацію від Кремля.

Створення в Дагестані Каспійського «добровольчого батальйону», який мобілізував чоловіків старше 40 років, гарантує, що рівень призову значно перевищує показники в Москві та Санкт-Петербурзі. Високі показники втрат і мобілізованих збіглися із загостренням економічної кризи в Дагестані.

«Через домінування олігархічних кланів 70% бюджету Дагестану складається з російських федеральних субсидій. Це найвищий показник серед регіонів Росії. У той час як влада Дагестану стверджує, що бойові дії в Україні – це добре для майбутнього Росії, багато зневірених молодих людей з цим не погоджуються», – підкреслюється у статті.

Нагадаємо, Путін звільнив генерала ФСБ, якого Буданов називав «дуже проблемним» для України. У керівництві п’ятої служби Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), яка спеціалізується на зборі розвідданих у РФ та країнах колишнього Радянського Союзу, відбулися кадрові зміни. Колишній співробітник російських спецслужб Сергій Бесєда офіційно пішов у відставку з посади начальника п’ятої служби за віком і став особистим радником голови ФСБ Росії Олександра Бортнікова. За даними ЗМІ, Бєсєду на посаді глави п’ятої служби ФСБ змінив Олексій Комков.

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Теги: путін ФСБ

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