«Я маю хороші манери»: Байден повідомив, чи відвідає інавгурацію Трампа у разі його перемоги

Наприкінці липня Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США

Трамп не був присутній на інавгурації Байдена в січні 2021 року

Чинний президент США Джо Байден припустив, що може прийти на інавгурацію колишнього очільника Білого дому Дональда Трампа, якщо той стане переможцем на виборах у листопаді. Про це повідомляє The Hill.

Журналісти запитали очільника США, чи буде він присутній на складанні присяги Трампа в січні 2025 року. На що Байден відповів: «У мене хороші манери, на відміну від нього».

Зазначається, що Трамп не був присутній на інавгурації Байдена в січні 2021 року після того, як президент обійшов його на виборах 2020 року.

Як відомо, 21 липня Байден оголосив, що залишає президентські перегони, проте продовжить виконувати свої обов'язки до кінця нинішнього терміну. Він закликав Демократичну партію висунути кандидатом у президенти Гарріс. Згодом Байден пояснив, чому знявся з виборів президента США.

Також Байден сумнівається, що передача влади у США буде мирною, якщо Трамп програє.

Нагадаємо, 10 вересня на телеканалі ABC News відбудеться важлива політична подія – дебати між колишнім президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Камалою Гарріс. Це стане значним моментом у контексті підготовки до наступних президентських виборів.

Прикметно, що кандидатка у президентки США Камала Гарріс випереджає свого опонента Дональда Трампа у трьох ключових штатах, від яких часто залежить результат виборів.