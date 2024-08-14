Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Я маю хороші манери»: Байден повідомив, чи відвідає інавгурацію Трампа у разі його перемоги

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Я маю хороші манери»: Байден повідомив, чи відвідає інавгурацію Трампа у разі його перемоги
Наприкінці липня Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США
фото: EPA

Трамп не був присутній на інавгурації Байдена в січні 2021 року

Чинний президент США Джо Байден припустив, що може прийти на інавгурацію колишнього очільника Білого дому Дональда Трампа, якщо той стане переможцем на виборах у листопаді. Про це повідомляє The Hill.

Журналісти запитали очільника США, чи буде він присутній на складанні присяги Трампа в січні 2025 року. На що Байден відповів: «У мене хороші манери, на відміну від нього».

Зазначається, що Трамп не був присутній на інавгурації Байдена в січні 2021 року після того, як президент обійшов його на виборах 2020 року.

Як відомо, 21 липня Байден оголосив, що залишає президентські перегони, проте продовжить виконувати свої обов'язки до кінця нинішнього терміну. Він закликав Демократичну партію висунути кандидатом у президенти Гарріс. Згодом Байден пояснив, чому знявся з виборів президента США.

Також Байден сумнівається, що передача влади у США буде мирною, якщо Трамп програє.

Нагадаємо, 10 вересня  на телеканалі ABC News відбудеться важлива політична подія – дебати між колишнім президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Камалою Гарріс. Це стане значним моментом у контексті підготовки до наступних президентських виборів.

Прикметно, що кандидатка у президентки США Камала Гарріс випереджає свого опонента Дональда Трампа у трьох ключових штатах, від яких часто залежить результат виборів.

Читайте також:

Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Передвиборний штаб Трампа запевнив, що з політиком усе гаразд і він пройшов обстеження в медичній установі
Трамп вперше з'явився на публіці після замаху (відео)
14 липня, 09:19
Дві третини глядачів, які спостерігали за попередніми теледебатами Байдена та Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю
Байден може провести з Трампом ще одні дебати: названо терміни
16 липня, 09:20
снайпери Секретної служби США посилено працювали на мітингу Трампа в суботу
Мішенню був не лише Трамп? ЗМІ розкрили дії нападника у Пенсильванії
15 липня, 12:50
Політична ситуація напередодні виборів у США залишається складною
Байден вже не має шансів на перемогу? Американський професор спрогнозував долю ЄС
18 липня, 14:07
Офіційні особи в Києві витратили місяці на роздуми про те, що перемога Дональда Трампа може означати для їхньої війни з Росією
Трамп може намагатися змусити Україну піти на мир у інтересах Росії – Time
24 липня, 01:34
Шевченко особисто привітав збірну
Шевченко особисто привітав олімпійську збірну України з перемогою над Марокко
27 липня, 22:33
Вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року
Байден сумнівається, що передача влади у США буде мирною, якщо Трамп програє
8 серпня, 01:30
Під час інтервʼю Трампа з Маском на соцмережу Х здійснено масовану кібератаку
Під час інтервʼю Трампа з Маском на соцмережу Х здійснено масовану кібератаку
Вчора, 05:21
Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що Мексика не має можливості діяти відповідно до вимог Міжнародного кримінального суду без прямих інструкцій
Арештувати Путіна? Мексика відреагувала на прохання України
9 серпня, 05:30

Політика

Росія офіційно заявила про атаку на три аеродроми
Росія офіційно заявила про атаку на три аеродроми
«Я маю хороші манери»: Байден повідомив, чи відвідає інавгурацію Трампа у разі його перемоги
«Я маю хороші манери»: Байден повідомив, чи відвідає інавгурацію Трампа у разі його перемоги
Прем'єр-міністр Японії заявив, що залишить свою посаду
Прем'єр-міністр Японії заявив, що залишить свою посаду
Операція в Курській області. Українська авіація долучилася до виконання завдань
Операція в Курській області. Українська авіація долучилася до виконання завдань
«Хезболла» випустила по Ізраїлю 25 ракет, цілившись у військову базу
«Хезболла» випустила по Ізраїлю 25 ракет, цілившись у військову базу
Держдеп США назвав причину наступу ЗСУ в Курській області
Держдеп США назвав причину наступу ЗСУ в Курській області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Вищий антикорсуд арештував телефон топменеджера «Інтерпайпа» Пінчука
11K
Фінал Суперкубка УЄФА: де дивитися трансляцію
6725
Нові виклики для України на звільнених територіях Курщини
6251
Мінсоцполітики пояснило, чому ТЦК не бачить дані про інвалідність в реєстрі «Оберіг»

Новини

Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
«Суджа під контролем ЗСУ, ми вільно пересуваємось містом, але є нюанс», – розвідник Bravo
Вчора, 18:40
Удар по Чернігівщині, кібератака на соцмережу X: головне за ніч
Вчора, 06:39
У Курську знову лунають вибухи
12 серпня, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
11 серпня, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11 серпня, 05:48

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua