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Син принца Вільяма вступив до Ітонського коледжу: яка вартість навчання

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Принц Джордж навчатиметься в одному з найпрестижніших приватних закладів Британії
фото: Reuters

Принц Джордж піде до школи, де свого часу навчався його батько, принц Вільям

12-річний син Кейт Міддлтон і принца Вільяма, принц Джордж, вступив до Ітонського коледжу. Стало відомо, скільки коштує навчання в одній із найпрестижніших шкіл Британії. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Reuters.

Новину про вступ принца Джорджа повідомив Кенсінгтонський палац. «Кенсінгтонський палац може підтвердити, що принц Джордж навчатиметься в Ітонському коледжі з вересня цього року», – йдеться у заяві офісу принца Вільяма.

Ітонський коледж – одна з найелітніших шкіл Британії, яка розташована неподалік від Віндзорського замку. У цьому коледжі навчалися й інші члени британської королівської родини. Зокрема, спадкоємець престолу принц Вільям та принц Гаррі. Як відомо, в Ітонському коледжі навчання для хлопчиків становить 63 тис. фунтів стерлінгів, це $84 552 тис. на рік.

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Поки принц Джордж навчається у приватній школі Ламбрук разом зі своєю сестрою Шарлоттою та братом Луї, яка також розташована неподалік від Віндзора.

Однак принц Вільям став першим представником британської королівської родини, який навчався в Ітонському коледжі. Король Чарльз III вчився у приватній школі Гордонстоун на північному узбережжі Шотландії, як і принц Філіп. Однак для Чарльза роки в Гордонстоуні були нелегкими. Водночас під час навчання в Ітоні Вільям мав нагоду навідуватися до Віндзорського замку, де пив чай із королевою Єлизаветою II.

До слова, в Ітонському коледжі навчалися не лише члени королівських родин, але й діти відомих особистостей. Наприклад, колишні прем'єр-міністри Великої Британії Борис Джонсон і Девід Кемерон, актори Деміен Льюїс, Том Гіддлстон, а також Г'ю Лорі та інші.

Нагадаємо, герцог і герцогиня Сассекські вперше за останні чотири роки привезуть своїх дітей до Великої Британії. Принц Гаррі з дружиною та дітьми мешкає у Каліфорнії, тож це буде перший візит його дітей на батьківщину. 

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Теги: діти школа Велика Британія син Принц Вільям

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