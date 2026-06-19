Прем'єр Британії вступив у боротьбу за збереження посади

Кір Стармер відкинув заклики до відставки після перемоги свого головного конкурента на довиборах

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не має наміру залишати посаду та готовий боротися за лідерство в Лейбористській партії. Його заява пролунала на тлі посилення внутрішньопартійного тиску та гучної перемоги одного з головних конкурентів – мера Великого Манчестера Енді Бернема. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

У п'ятницю, 19 червня, Стармер публічно відкинув заклики до відставки, які дедалі частіше лунають з боку окремих представників Лейбористської партії. Причиною нового витка політичної кризи стала переконлива перемога Енді Бернема на довиборах в окрузі Мейкерфілд.

Бернем отримав 55% голосів виборців та повернувся до парламенту. У британських політичних колах цей результат уже назвали важливим кроком до потенційної боротьби за лідерство в партії. Попри зростання тиску, Стармер дав зрозуміти, що не планує добровільно залишати посаду.

«Якщо відбудуться вибори… Так, я буду балотуватися, я запропоную свою кандидатуру. І я неодноразово заявляв, що не збираюся йти», – сказав прем'єр-міністр.

Він також наголосив, що за два роки роботи його уряд досяг відчутних результатів. Серед головних здобутків Стармер назвав покращення відносин з Європейським Союзом, стабілізацію британської економіки та скорочення черг у системі охорони здоров'я.

Однак усередині Лейбористської партії дедалі більше політиків ставлять під сумнів здатність чинного прем'єра привести партію до перемоги на наступних загальнонаціональних виборах.

Перемога Бернема лише посилила ці настрої. Сам мер Великого Манчестера після оголошення результатів виступив із промовою, яку частина британських парламентарів охарактеризувала як фактичний старт боротьби за найвищі посади в державі.

«Я дійсно говорив про необхідність змін у Лейбористській партії… І тепер ми повинні скористатися цим моментом та відповісти на виклики, що стоять перед нами», – заявив Бернем.

Він також наголосив на необхідності оновлення політичного курсу. «Це наш останній шанс на зміни, але ми ним скористаємося… І ми прокладемо новий шлях для Британії», – додав політик.

За даними Reuters, опитування громадської думки свідчать, що в разі офіційної боротьби за лідерство Бернем має високі шанси на перемогу серед членів Лейбористської партії.

Додаткову напругу створює й позиція інших впливових представників лейбористів. Колишній міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг уже заявив, що може ініціювати боротьбу за лідерство, якщо Стармер найближчим часом не оголосить про відставку.

Частина депутатів також побоюється, що падіння популярності прем'єра може допомогти правопопулістській партії Reform UK Найджела Фараджа перемогти на парламентських виборах 2029 року. За останній рік ця політична сила стабільно лідирує в більшості соціологічних опитувань.

Нагадаємо, позиції Кіра Стармера всередині Лейбористської партії похитнулися на тлі падіння рейтингів уряду та зростання популярності правопопулістської партії Reform UK Найджела Фараджа. Частина депутатів звинувачує прем'єра у відсутності відчутних економічних змін, невирішених проблемах із нелегальною міграцією та втраті підтримки традиційного електорату.

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомляло, що понад 81 депутат від Лейбористської партії підтримали ідею зміни керівництва. Згідно з партійними правилами, саме підтримка щонайменше 20% парламентської фракції дозволяє офіційно запустити процедуру виборів нового лідера партії.