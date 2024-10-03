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Росія, Іран і Китай застосують штучний інтелект для втручання у вибори США

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росія, Іран і Китай застосують штучний інтелект для втручання у вибори США
фото з відкритих джерел

Штучний інтелект стане інструментом поширення дезінформації та підриву довіри до виборчого процесу у США

Вже 5 листопада в США відбудуться президентські вибори, і згідно з даними щорічної оцінки загроз Сполучених Штатів, існує ризик втручання іноземних держав у цей процес. Росія, Іран та Китай можуть використати штучний інтелект для поширення дезінформації, що може підірвати довіру до демократичних інститутів США. Про це повідомив Reuters.

Міністерство внутрішньої безпеки США відзначає, що російські «агенти впливу» вже поширювали хибні історії про міграцію, намагаючись розпалити внутрішню ворожнечу, зокрема за допомогою генеративного ШІ, який використовувався для створення підроблених новинних сайтів. Іран, у свою чергу, став більш агресивним у своїх діях, видаючи своїх агентів за активістів, щоб підбурювати протести.

У звіті також йдеться про ризик внутрішнього екстремізму, який може призвести до насильницьких дій з боку одиночних злочинців або невеликих угруповань з метою залякування виборців та зриву виборчого процесу.

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Теги: Китай агенти впливу вибори у США штучний інтелект російські агенти

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