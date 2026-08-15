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Росія хоче «стерти» кордон з окупованими територіями України: реакція МЗС

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія хоче «стерти» кордон з окупованими територіями України: реакція МЗС
Росія планує прибрати кордон з окупованими територіями України
фото: росЗМІ (ілюстративне)

Москва прагне створити видимість, що захоплені українські землі є частиною російської адміністративної системи

Федеральна служба безпеки РФ планує скасувати прикордонні зони на окремих ділянках Ростовської та Воронезької областей, які межують із тимчасово окупованими територіями України. Аналогічні зміни росіяни хочуть запровадити між окупованим Кримом та захопленою частиною Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ України.

У МЗС зазначили, що в російських проєктах відомчих наказів такі зміни пояснюють нібито «включенням» тимчасово окупованих українських територій до складу Росії. Фактично йдеться не просто про зміну режиму прикордонного контролю, а про чергову спробу Москви стерти кордон між територією РФ та окупованими нею регіонами України.

Зокрема, Кремль прагне перенести прикордонний контроль на зовнішні межі тимчасово окупованих територій. У МЗС вважають, що таким чином Росія намагається створити видимість того, що захоплені українські землі нібито остаточно інтегровані до її адміністративної системи.

Водночас у міністерстві наголосили, що російські закони, укази чи відомчі накази не можуть змінити правовий статус українських територій. Окупація не надає Росії суверенітету над захопленими землями, а спроба їх анексії не створює для Москви територіальних прав.

«Російське відомство може скільки завгодно пересувати пункти контролю, переписувати власні документи та перемальовувати карти. Від цього окупована українська земля не стає російською, а міжнародно визнаний державний кордон України не зсувається ані на метр», – наголосили у МЗС.

У відомстві нагадали, що Автономна Республіка Крим, Севастополь, а також тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей залишаються невід'ємними частинами України. Плани ФСБ міністерство розцінює як черговий елемент послідовної політики адміністративного привласнення окупованих українських територій та спробу створити видимість їхньої «остаточної інтеграції» до складу РФ.

Нагадаємо, Росія більше не має наміру повертати Україні окуповані території в межах будь-яких угод про припинення війни та планує зберегти частину Сумської і Харківської областей як буферні зони. Про це 22 липня повідомило агентство Bloomberg з посиланням на трьох джерел, наближених до Кремля.

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Теги: росія Україна кордон МЗС окуповані території

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Політика

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