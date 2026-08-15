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Ракети «Фламінго» атакували Самару: під ударом оборонні підприємства

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ракети «Фламінго» атакували Самару: під ударом оборонні підприємства
фото: соцмережі

Очевидці повідомляють про серію вибухів і стовп диму над промисловою зоною міста

Уночі проти 15 серпня в Самарі зафіксували приліт крилатих ракет «Фламінго» в районі промислової зони на вулиці Земеца, де по сусідству розташовані два оборонні підприємства – авіаційний завод «Авіакор» та ракетно-космічний центр «Прогрес». Яке саме з них стало ціллю удару, наразі уточнюється. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові та osint-канали Exilenova+ та Worldmilitares.

Що відомо про атаку

Очевидці поділилися кадрами моменту пуску та прильоту ракети – відповідні координати, які поширюють моніторингові канали, 53.223173, 50.271980, вказують саме на промзону на вулиці Земеца. Там на відстані кількох сотень метрів одне від одного стоять прохідні «Авіакору» (буд. 32) і РКЦ «Прогрес» (буд. 18), тому очевидці й аналітики поки розходяться в оцінках, по якому саме підприємству влучили. Момент пуску ракети раніше поширював і співзасновник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман.

Ракети «Фламінго» атакували Самару: під ударом оборонні підприємства фото 1

Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ чи ГУР щодо конкретної цілі на момент публікації немає.

Ракети «Фламінго» атакували Самару: під ударом оборонні підприємства фото 2

Самара розташована приблизно за 800–900 км від українського кордону та близько 1020 км по прямій від Харкова – це глибокий тил РФ.

Чим важливий «Авіакор»

«Авіакор – авіаційний завод» – одне з найбільших авіабудівних підприємств РФ, історично один із головних заводів радянської військової авіації, де серійно випускали Ту-95, Ту-142 та Ту-154. У 2015 році завод отримав замовлення на модернізацію стратегічних ракетоносців Ту-95МС, які РФ використовує для ударів по Україні. Сьогодні підприємство передусім ремонтує та обслуговує Ту-95, Ту-154, Ан-140 і Ан-74, а також виробляє авіаційні компоненти й деталі для безпілотників.

Ракети «Фламінго» атакували Самару: під ударом оборонні підприємства фото 3

Підприємство перебуває під українськими санкціями. У лютому Вищий антикорупційний суд конфіскував у дохід держави частину його активів – запчастини до літака Ан-140 вартістю близько $1,5 млн. Того ж місяця українські кіберволонтери оприлюднили дані із закритих нарад мінпромторгу РФ, які підтвердили критичну фінансову кризу підприємств оборонки, зокрема авіабудівного сектору.

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Чим важливий РКЦ «Прогрес»

Ракетно-космічний центр «Прогрес» – одне з провідних російських підприємств з розробки, виробництва та експлуатації ракет-носіїв середнього класу, а також автоматичних космічних апаратів для дистанційного зондування Землі. До 2014 року організація називалася ЦСКБ-Прогрес – саме тут ще 1961 року зібрали ракету-носій «Восток», яка вивела на орбіту Юрія Гагаріна.

Ракети «Фламінго» атакували Самару: під ударом оборонні підприємства фото 4

Нині завод щороку випускає близько двадцяти ракет-носіїв «Союз-2», а також працює над перспективними «Союз-5» і комплексом «Амур-СПГ». Загалом підприємство розробки РКЦ здійснило понад 1700 запусків ракет-носіїв і вивело на орбіту понад 950 космічних апаратів. РКЦ «Прогрес» перебуває під міжнародними санкціями, запровадженими після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, – у санкційних обґрунтуваннях зазначалося, що розроблені підприємством ракети та супутники використовуються російськими військовими.

Нагадаємо, Самарська область – один із найважливіших оборонно-промислових регіонів Росії, попри те що розташована за понад 800 км від українського кордону: тут регулярно фіксують атаки на нафтопереробні та оборонні підприємства.

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Теги: росія соцмережі ракета завод ракетна атака пожежа

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