Ракети «Фламінго» атакували Самару: під ударом оборонні підприємства

Очевидці повідомляють про серію вибухів і стовп диму над промисловою зоною міста

Уночі проти 15 серпня в Самарі зафіксували приліт крилатих ракет «Фламінго» в районі промислової зони на вулиці Земеца, де по сусідству розташовані два оборонні підприємства – авіаційний завод «Авіакор» та ракетно-космічний центр «Прогрес». Яке саме з них стало ціллю удару, наразі уточнюється. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові та osint-канали Exilenova+ та Worldmilitares.

Що відомо про атаку

Очевидці поділилися кадрами моменту пуску та прильоту ракети – відповідні координати, які поширюють моніторингові канали, 53.223173, 50.271980, вказують саме на промзону на вулиці Земеца. Там на відстані кількох сотень метрів одне від одного стоять прохідні «Авіакору» (буд. 32) і РКЦ «Прогрес» (буд. 18), тому очевидці й аналітики поки розходяться в оцінках, по якому саме підприємству влучили. Момент пуску ракети раніше поширював і співзасновник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман.

Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ чи ГУР щодо конкретної цілі на момент публікації немає.

Самара розташована приблизно за 800–900 км від українського кордону та близько 1020 км по прямій від Харкова – це глибокий тил РФ.

Чим важливий «Авіакор»

«Авіакор – авіаційний завод» – одне з найбільших авіабудівних підприємств РФ, історично один із головних заводів радянської військової авіації, де серійно випускали Ту-95, Ту-142 та Ту-154. У 2015 році завод отримав замовлення на модернізацію стратегічних ракетоносців Ту-95МС, які РФ використовує для ударів по Україні. Сьогодні підприємство передусім ремонтує та обслуговує Ту-95, Ту-154, Ан-140 і Ан-74, а також виробляє авіаційні компоненти й деталі для безпілотників.

Підприємство перебуває під українськими санкціями. У лютому Вищий антикорупційний суд конфіскував у дохід держави частину його активів – запчастини до літака Ан-140 вартістю близько $1,5 млн. Того ж місяця українські кіберволонтери оприлюднили дані із закритих нарад мінпромторгу РФ, які підтвердили критичну фінансову кризу підприємств оборонки, зокрема авіабудівного сектору.

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Чим важливий РКЦ «Прогрес»

Ракетно-космічний центр «Прогрес» – одне з провідних російських підприємств з розробки, виробництва та експлуатації ракет-носіїв середнього класу, а також автоматичних космічних апаратів для дистанційного зондування Землі. До 2014 року організація називалася ЦСКБ-Прогрес – саме тут ще 1961 року зібрали ракету-носій «Восток», яка вивела на орбіту Юрія Гагаріна.

Нині завод щороку випускає близько двадцяти ракет-носіїв «Союз-2», а також працює над перспективними «Союз-5» і комплексом «Амур-СПГ». Загалом підприємство розробки РКЦ здійснило понад 1700 запусків ракет-носіїв і вивело на орбіту понад 950 космічних апаратів. РКЦ «Прогрес» перебуває під міжнародними санкціями, запровадженими після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, – у санкційних обґрунтуваннях зазначалося, що розроблені підприємством ракети та супутники використовуються російськими військовими.

Нагадаємо, Самарська область – один із найважливіших оборонно-промислових регіонів Росії, попри те що розташована за понад 800 км від українського кордону: тут регулярно фіксують атаки на нафтопереробні та оборонні підприємства.