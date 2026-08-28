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СБУ уразила російський ракетоносій Ту-95МС в Енгельсі – Зеленський

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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СБУ уразила російський ракетоносій Ту-95МС в Енгельсі – Зеленський
Росія втратила ракетоносій Ту-95МС в Енгельсі
фото: wikipedia

Стратегічні бомбардувальники цього типу російська армія використовує для запусків крилатих ракет по території України

Бійці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України уразили російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносій Ту-95МС в Енгельсі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського.

«В російському Енгельсі воїни «Альфи» СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні», – заявив глава держави.

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Ту-95МС є одним із основних стратегічних бомбардувальників, які Росія використовує під час масованих ракетних атак проти України. Літаки цього типу здатні нести крилаті ракети великої дальності.

Енгельс у Саратовській області РФ має особливе значення для російської стратегічної авіації. На розташованій поблизу міста авіабазі базуються стратегічні бомбардувальники, які Росія залучає до ударів по Україні.

Цього ж ранку Сили оборони України завдали удару по іншому стратегічно важливому об'єкту на території Росії – нафтопереробному заводу «Славнефть-Янос» у Ярославлі.

Після атаки на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі також повідомляли про вибухи та активну роботу російської протиповітряної оборони.

Згодом Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив ураження Ярославського НПЗ. Потужність підприємства становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію.

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Теги: стратегічні бомбардувальники росія СБУ дрон

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