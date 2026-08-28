СБУ уразила російський ракетоносій Ту-95МС в Енгельсі – Зеленський

Стратегічні бомбардувальники цього типу російська армія використовує для запусків крилатих ракет по території України

Бійці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України уразили російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносій Ту-95МС в Енгельсі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського.

«В російському Енгельсі воїни «Альфи» СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні», – заявив глава держави.

💥 У російському Енгельсі воїни «Альфи» СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні, - Зеленський



За цю добу воїни наших Сил оборони України уразили нафтопереробрий завод в Ярославському регіоні. Відстань – 1000 кілометрів від лінії фронту. Були… pic.twitter.com/v9kqcNj44p — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 28, 2026 Підписуйтеся на сторінку «Главкома» у соціальній мережі Х

Ту-95МС є одним із основних стратегічних бомбардувальників, які Росія використовує під час масованих ракетних атак проти України. Літаки цього типу здатні нести крилаті ракети великої дальності.

Енгельс у Саратовській області РФ має особливе значення для російської стратегічної авіації. На розташованій поблизу міста авіабазі базуються стратегічні бомбардувальники, які Росія залучає до ударів по Україні.

Цього ж ранку Сили оборони України завдали удару по іншому стратегічно важливому об'єкту на території Росії – нафтопереробному заводу «Славнефть-Янос» у Ярославлі.

Після атаки на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі також повідомляли про вибухи та активну роботу російської протиповітряної оборони.

Згодом Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив ураження Ярославського НПЗ. Потужність підприємства становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне й авіаційне паливо, мазут, бітум, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію.