Дрони уразили Московський НПЗ: відео масштабної пожежі

Дрони вдруге за три дні уразили підприємство в Капотні

Московський НПЗ переробляє понад 12 млн тонн нафти на рік

Вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Після удару на території підприємства спалахнули масштабні пожежі, кадри яких поширилися в мережі, пише «Главком».

Це вже друге ураження одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії за останні три дні. Попереднього разу, 16 червня, було пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6, яка є ключовою для роботи підприємства.

Московський НПЗ переробляє понад 12 млн тонн нафти на рік та забезпечує значну частину потреб російської столиці у паливі. Зокрема, завод покриває понад третину споживання пального в Московському регіоні та постачає авіапальне для аеропортів Домодєдово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський.

Наразі офіційної інформації про масштаби нових пошкоджень немає. Водночас відео з місця подій свідчать про потужне займання на території підприємства.

Нагадаємо, 16 червня дрони вже атакували найбільший НПЗ Москви в районі Капотні – після удару підприємство тимчасово зупинило роботу. До слова, Московський НПЗ є критично важливим для паливної інфраструктури РФ, оскільки постачає пальне й столичним аеропортам.