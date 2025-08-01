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Скільки грошей Росія витратила на виробництво «Шахедів»? Дані Defense News

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Скільки грошей Росія витратила на виробництво «Шахедів»? Дані Defense News
Кремль виділив мінімум 243 млрд рублів виключно на розгортання індустрії виробництва дронів
фото з відкритих джерел

У наступні три роки росіяни планують витратити на розгортання виробництва безпілотників $1,38 млрд

Російська Федерація інвестувала у розгортання масового виробництва ударних дронів щонайменше $3 млрд. До виготовлення безпілотників залучено понад 900 компаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense News.

У період 2022-2025 років Кремль виділив мінімум 243 млрд рублів виключно на розгортання індустрії виробництва дронів. У наступні три роки росіяни планують витратити на розгортання виробництва безпілотників усіх типів ще 112 млрд рублів або ж еквівалент $1,38 млрд. Варто зауважити, що ця сума названа без урахування відповідних затрат на дрони безпосередньо у воєнному бюджеті РФ.

Специфіка ситуації в такому випадку полягає в тому, що Росія свої затрати на індустрію БпЛА доволі часто маскує під начебто цивільні програми, наприклад на програми створення безпілотників для «сільського господарства».

Такий підхід дав відповідні результати для країни агресора: в період з 2023 по 2024 роки загальний обсяг виробництва безпілотників виріс мінімум у 2,5 раза, зокрема далекобійних дронів - мінімум у 5 разів.

Варто також відзначити, що на період 2025-2027 років РФ також закладає 21 млрд рублів формально на «розгортання науково-дослідних центрів у сегменті безпілотних технологій», які будуть розподілені по всій території країни-агресора. Окремо слід виділити масштабність розгортання виробництва в зоні «Алабуга», де буквально кілька десятків тисяч робітників залучено до процесу виробництва дронів-камікадзе «Шахед», вони ж «Герань-2».

Нагадаємо, російські терористи готують масштабніші удари по Україні, про що свідчить збільшення виробництва у РФ ракет і ударних безпілотників. За оцінкою аналітиків, Росія зможе завдавати ударів по Україні, використовуючи до 2000 безпілотників за одну ніч до листопада 2025 року.

До слова, окупаційні війська почали використовувати під час атак по Україні новий тип безпілотників – реактивні «Шахеди».

Як відомо, ударні дрони типу Shahed-136 росіяни почали обладнувати новими видами бойових частин комбінованого типу. Одна з них виробляється у РФ, а друга – в Ірані.

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Теги: безпілотник росія

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