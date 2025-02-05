Росію масовано атакують безпілотники (відео)

За попередніми даними, є влучання в районі аеродрому у Приморсько-Ахтарську

Дронова небезпека оголошена у шести областях Російської Федерації

Російську Федерацію знову атакують безпілотники. Так, небезпеку оголошено по всій території Ростовської області, а в деяких областях начебто працює ППО. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Небезпека оголошена у Ростовській, Краснодарській, Воронезькій, Брянській, Білгородській, Волгоградській областях, а також в окупованому Криму. Зокрема, місцеві фіксують дрони у місті Шахти Ростовської області, а також у Чертковському районі.

Південь рф атакують БпЛА



Під ударом м. Шахти Ростовської області та Славянск-на-Кубані Краснодарського краю.



В Приморсько-Ахтарську вже є перші задимлення. pic.twitter.com/8TnoJXkCYY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 5, 2025

Глава Приморсько-Ахтарського округу в Краснодарському краї Максим Бондаренко заявив, що працюють сили протиповітряної оборони. Водночас повідомляється про влучання в районі аеродрому.

На аеродромі дислокований 960-й штурмовий авіаполк, входить до складу 1-ї змішаної авіадивізії 4-ї армії військово-повітряних сил РФ і ППО. На озброєнні полку знаходяться штурмовики Су-25. До травня 1998 року полк був винищувальним і мав на озброєнні літаки МіГ-29. З 2023 територія аеродрому використовується для запуску дронів-камікадзе «Shahed 136» по території України.

Тим часом аеропорт Волгограда тимчасово не приймає і не відправляє авіарейси. Зазначається, що вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безпеки польотів.

Нагадаємо, підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони, у ніч на 5 лютого 2025 року уразили ТОВ «Албашнєфть» у Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.

Цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як «міні-НПЗ» і залучений у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії.

Як повідомлялося, у ніч на 3 лютого в російському Волгограді прогриміли вибухи. Дрони атакували НПЗ, що належить «Лукойлу». Цей НПЗ виробляв бензин, дизель, авіаційне паливо і забезпечував цим російську армію.

До слова, у місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи.