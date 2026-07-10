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Брехня Трампа вилізла назовні. Переговори з Іраном так і не припинилися – ABC News

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Брехня Трампа вилізла назовні. Переговори з Іраном так і не припинилися – ABC News
Попри заяви Трампа США продовжують переговори з Іраном
фото: Getty Images

Попри публічні заяви президента США про припинення діалогу з Тегераном, представники Білого дому продовжують закриті технічні переговори щодо ядерної угоди.

Попри гучну заяву президента США Дональда Трампа про припинення переговорів з Іраном, контакти між сторонами не зупинилися. Як повідомляє ABC News із посиланням на джерело в Білому домі, американська адміністрація й надалі проводить технічні переговори з Тегераном щодо майбутньої ядерної угоди, інформує «Главком»

За словами співрозмовника видання, дипломатичний процес триває навіть після заяв Трампа на саміті НАТО в Анкарі та взаємних ударів між США й Іраном. У Вашингтоні наголошують, що кінцева мета залишається незмінною — не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Інсайдер Білого дому зазначив, що США продовжують шукати дипломатичне рішення, а технічні консультації між сторонами не припинялися.

«США, як і раніше, прагнуть знайти рішення, і технічні переговори тривають. Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю», — заявило джерело ABC News.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не вважають чинними домовленості з Іраном і припиняють переговорний процес. Під час саміту НАТО в Анкарі американський президент звинуватив Тегеран у спробі замаху на його життя та заявив, що Вашингтон більше не бачить можливості для подальшого дипломатичного діалогу. 

До слова, Білий дім готується до можливого багатоденного або навіть багатотижневого протистояння з Іраном у районі Ормузької протоки. За даними Axios, головними причинами зриву рамкової угоди між Вашингтоном і Тегераном стали атаки Ірану на комерційне судноплавство, а також внутрішні суперечності в іранському керівництві.

За інформацією американських чиновників, тривалість можливого конфлікту залежатиме від подальших дій Тегерана. Якщо Іран продовжить атаки на торговельні судна, військова кампанія може тривати від кількох днів до кількох тижнів або навіть місяця.

У Білому домі вважають, що нині США мають більше можливостей для ескалації, оскільки останніми тижнями сотні нафтових танкерів змогли пройти Ормузькою протокою альтернативним маршрутом поблизу узбережжя Оману. Це знизило ризики різкого стрибка світових цін на нафту.

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Теги: Дональд Трамп Іран війна

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